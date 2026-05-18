Campionati Europei di karate 2026 a Francoforte: l’Italia ci va con una squadra ampia e competitiva, D’Onofrio difende il titolo nel kata

Dal 20 al 24 maggio in Germania la rassegna continentale individuale, a squadre e di parakarate. Gli azzurri puntano a migliorare le 8 medaglie della scorsa edizione.

Mancano pochissime ore al via. Da mercoledì 20 a domenica 24 maggio Francoforte, in Germania, ospita i Campionati Europei di Karate 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale. In palio i titoli continentali individuali e a squadre, con spazio anche per le competizioni di parakarate. Le gare saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube WKF.

L’Italia e la stagione di avvicinamento

Gli azzurri arrivano alla rassegna tedesca dopo una prima parte di stagione molto positiva, culminata con la Premier League di Roma dello scorso marzo. La squadra è ampia e competitiva in tutte le specialità e punta a migliorare il bottino di 8 medaglie conquistato nella scorsa edizione.

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Kata individuale: D’Onofrio difende il titolo

Nel kata individuale l’Italia schiera la campionessa europea in carica Terryana D’Onofrio e Alessio Ghinami, con l’obiettivo di confermare i titoli dell’anno precedente.

Kumite individuale: 10 azzurri in gara

Nel kumite individuale saranno in pedana: Erminia Perfetto (-50 kg), Viola Lallo (-55 kg), Christian Sabatino (-60 kg), Irene Marturano (-61 kg), Luca Maresca (-67 kg), Silvia Semeraro (-68 kg), Daniele De Vivo (-75 kg), Matteo Fiore (-84 kg), Matteo Avanzini (+84 kg) e Clio Ferracuti (+68 kg).

Le squadre: il kumite maschile difende il titolo

L’Italia sarà presente in tutte le competizioni a squadre. Nel kata femminile gareggeranno Carola Casale, Orsola D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi; nel kata maschile Mattia Busato, Gianluca Gallo, Alessio Ghinami e Alessandro Iodice.

La squadra femminile di kumite sarà composta da Pamela Bodei, Anna Pia Desiderio, Clio Ferracuti, Viola Lallo e Silvia Semeraro. La squadra maschile, che scende in pedana da campione in carica, vedrà impegnati Matteo Avanzini, Michele Ciani, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Luca Maresca, Michele Martina, Lorenzo Pietromarchi e Christian Sabatino.

Parakarate: Allesina difende il titolo

Il parakarate torna ad essere uno dei momenti centrali della rassegna EKF. La nazionale italiana sarà rappresentata dal campione in carica Mattia Allesina, insieme a Cecilia Fort, Federica Yakymashko, Emma Franceschi, Claudia Polenta, Daniele Alfonsi, Patrick Buwalda e Pietro Merlo.

Il programma

Da mercoledì a venerdì eliminatorie, semifinali e ripescaggi delle categorie individuali e delle prove a squadre, oltre alle gare di parakarate. Sabato i titoli individuali di kata e delle prime categorie di kumite. Domenica le finali a squadre e le ultime medaglie del parakarate.