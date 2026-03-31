Vela, Trofeo Princesa Sofia 2026: Riccardo Pianosi domina, tutti i risultati

Le acque di Palma di Maiorca ospitano la cinquantacinquesima edizione del Trofeo Princesa Sofia, competizione che segna l’apertura ufficiale del Sailing Grand Slam 2026 per la vela olimpica.
Trofeo Princesa Sofia 2026: i risultati degli azzurri
Nella giornata di oggi, a Palma de Maiorca, è stata giornata di gare per il Trofeo Princesa Sofia. Le condizioni meteorologiche, ottimali, hanno garantito il regolare svolgimento delle regate programmate nelle dieci classi in gara.
Buon inizio per l’Italia con un’ottima prestazione di Riccardo Pianosi nel Formula Kite maschile. L’atleta azzurro ha conquistato il primo posto della classifica provvisoria grazie a tre affermazioni in giornata, posizionandosi davanti al singaporiano Max Maeder.
Meno bene Flavio Marx che occupa la diciottesima piazza. Tra le donne dell’iQFoil, si registra il solido avvio di Marta Maggetti, terza nella graduatoria generale, seguita al settimo posto dalla quindicenne Medea Falcioni. Tra gli uomini dell’iQFoil, Federico Alan Pilloni è al momento la sesto posto, mentre Nicolò Renna si attesta temporaneamente in ventiquattresima posizione.
Nelle classi doppie, invece, il 470 misto vede il binomio composto da Elena Berta e Giulio Calabrò occupare il secondo gradino del podio virtuale al termine della fase di qualificazione, preceduti unicamente dai francesi Pacaud-De Gennes. Mantiene la settima posizione l’equipaggio Ferrari-Dubbini.
Nel 49er maschile, Lorenzo Pezzilli e Tobia Torroni agguantano il sesto posto assoluto. Meno bene, vista la tredicesima posizione, l’equipaggio composto da Valerio Marchesini e Leonardo Chistè.
Per i 49erFX, la coppia Giunchiglia-Schio staziona al ventitreesimo posto. I Nacra 17 italiani si mantengono attualmente fuori dalla zona di vertice, con le formazioni Figlia di Granara-Sedmak e Hirsh-Borgia rispettivamente tredicesimi e quattordicesimi.
Dal 7 aprile Sportface sbarca su Amazon Prime Video
Le gare singole
Nelle flotte dei singoli nessun piazzamento d’onore. Nell’ILCA 6 femminile, Chiara Benini Floriani e Giorgia Della Valle concludono i turni preliminari al ventunesimo e ventitreesimo posto.
Nell’ILCA 7 maschile: Lorenzo Brando Chiavarini difende la sesta posizione nella generale, accedendo alla fase decisiva della Gold Fleet in compagnia di Dimitri Peroni, ventiquattresimo, e Antonio Pascali, ventiseiesimo.