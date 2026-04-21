Vela, Tita e Banti in testa: l’Italia è grande protagonista a Hyeres

L’Italia riesce a brillare nella vela internazionale: super prova della coppia formata da Tita e Banti, tutti i risultati degli Azzurri

L’Italia ha lasciato subito il suo marchio a Hyeres. È lì che è in corso di svolgimento la 57ma Semaine Olympique Française, seconda tappa stagionale del Sailing Grand Slam 2026 (massimo circuito internazionale di vela olimpica) e non ha portato affatto cattive notizie per l’Italia.

Innanzitutto c’è da sottolineare la prova straordinaria della coppia Ruggero Tita/Caterina Banti. I veterani della vela, più volte campioni olimpici e mondiali, hanno sfoderato una prova incredibile e sono riusciti subito a balzare in testa nelle qualificazione, dimostrando di essere pronti subito per battere la concorrenza.

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Ora la loro proiezione è in testa alla graduatoria generale provvisoria insieme a Gimson/Burnet. Bene anche Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak, che sono 4 punti dietro.

Tutti i risultati degli italiani: tante sorprese

Italia bene anche nel 470 misto, dove Elena Berta/Giulio Calabrò hanno fatto bene e sono in testa alla generale, mantenendo un distacco di 3 punti sui connazionali Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini.

Per quanto riguarda il doppio maschile 49er, Alex Demurtas/Giovanni Santi occupano il decimo posto overall, mentre Sofia Giunchiglia/Giulia Schio sono in testa dopo tre prove nel 49erFX. Riccardo Pianosi si conferma ai massimi livelli, portando a casa un primo posto parziale.

Nel singolo femminile ILCA 6, da seguire Chiara Benini Floriani, terza dopo due prove di grande qualità. Da sottolineare anche gli ottimi risultati nel windsurf, visto che Federico Alan Pilloni e Nicolò Renna sono rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica maschile. Recuperare non è facile ma l’Italia è sempre lì davanti.