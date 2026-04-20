F1, cambia il regolamento: nuove regole su energia, partenze e bagnato a partire da Miami

La F1 si presenterà a Miami con un regolamento tutto nuovo dopo un vertice urgente andato in scena oggi tra FIA, FOM e F1. Le modifiche entreranno in vigore già dl prossimo weekend di gara e nascono dalle criticità emerse nelle prime tre tappe della stagione, soprattutto nella gestione dell’energie tra qualifica e gara. L’obiettivo è chiaro: rendere le monoposto più guidabili, limitare alcune situazioni estreme viste in pista e adattare meglio il nuovo quadro tecnico alle esigenze reali del campionato.

Qualifiche riviste: meno ricarica, più spinta e maggiore flessibilità

Il primo blocco di novità riguarda le qualifiche. La ricarica massima consentita scende da 8 MJ a 7 MJ, mentre la potenza di picco del superclipping sale da 250 a 350 kW. In sostanza, si prova a ridurre il tempo necessario per ricaricare l’energia nel corso del giro e favorire una guida più continua e aggressiva.

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Cambia anche il numero dei round stagionali in cui potranno essere applicati limit energetici inferiori: si passa da 8 a 12, così da permettere una gestione più elastica in base alle caratteristiche dei diversi circuiti. È una correzione tecnica ma con effetti potenzialmente pesanti sul comportamento delle vetture e sulla lettura del giro secco.

Gara, partenze e pioggia: la FIA prova a mettere ordine

Anche in gara arrivano interventi importanti. La potenza massima del boot viene limitata a +150 kW, per evitare differenze troppo brusche di velocità, mentre l’MGU-K resterà a 350 kW nelle zone chiave di accelerazione e sorpasso, scendendo invece a 250 kW in altri tratti della pista. Debutta inoltre il sistema “Low Power Start Detection“, pensato per individuare partenze troppo lente e ridurre il rischio di tamponamenti grazie a un supporto supplementare di potenza.

Sul bagnato, invece, la FIA introduce termocoperte più calde, una riduzione dell’erogazione massima dell’ERS e una semplificazione dei sistemi di illuminazione posteriore per migliorare la visibilità. Miami, dunque, non sarà solo il terzo appuntamento di questo mondiale, ma anche il primo vero test della nuova correzione di rotta.