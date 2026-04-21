Freccia Vallone 2026, chi parteciperà: assente pesanti, Seixas per la vittoria

Manca sempre di meno alla Freccia Vallone: ci sono tanti assenti importanti nella Classica quest’anno, ma occhio a un Seixas agguerrito

Le tradizioni devono essere sempre rispettate, ma con un pizzico di innovazione, anche nel ciclismo. È così che la Freccia Vallone 2026 domani è pronta a emozionare tutti gli appassionati, arrivata al secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne.

E come tutti i grandi eventi che si rispettino, non possono mancare in campioni in grado di animarli. Stavolta la Freccia Vallone dovrà fare a meno di grandissimi interpreti di questo sport, come Tadej Pogacar.

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Il fenomeno del ciclismo contemporaneo non è presente in startlist e non ci sarà. Si tratta di un’assenza pesante, soprattutto per una Classica che gli piace e in cui ha già fatto bene, ma non è la sola, dato che non ci sarà neppure Remco Evenepoel. Il vincitore dell’Amstel Gold Race ha fato forfait e non figura in startlist.

Freccia Vallone 2026: la grande occasione di Paul Seixas

Le assenze offrono una grande occasione per Paul Seixas. Il super talento del ciclismo mondiale non ha ancora vinto una Classica e avrà la grande occasione di farlo, visto anche il buono stato di forma che sta attraversando.

Il Mur de Huy non è un ostacolo semplice da superare – praticamente per nessun ciclista -, ma questo 19enne ha tutte le carte in regola per farcela e dimostrare il suo valore.

Non bisogna comunque sottovalutare squadre come Visma-Lease a Bike e la INEOS Grenadiers, con una strategia ben precisa: cercheranno di anticipare il duello con Seixas, per poi evitare di giocarsi tutto nel difficile tratto finale.