Tavullia incorona gli Spada: Michael e Katiuscia dominano il 2° Gran Premio Golden

Il TAV San Martino Rio Salso di Tavullia ha ospitato il 2° Gran Premio Golden di Compak Sporting, appuntamento che ha richiamato 280 tiratori da tutta Italia per una gara sui 200 piattelli. A prendersi la scena sono stati Michael Spada e Katiuscia Spada, protagonisti assoluti del weekend marchigiano, in una tappa che ha confermato l’alto livello della specialità e la grande partecipazione del movimento.

Michael Spada domina l’Eccellenza

Nella categoria Eccellenza è stato Michael Spada, di Perugia, a firmare la miglior prestazione del fine settimana con uno straordinario 198/200. Alle sue spalle ha chiuso Salvatore Rea di Volla, secondo con 197/200, mentre il terzo gradino del podio è andato a Daniele Valeri di Spoleto, capace di chiudere a 195/200 e di imporsi allo spareggio per il bronzo.

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Il successo di Spada non è stato soltanto prestigioso, ma anche netto sul piano tecnico, perché il suo punteggio è stato il migliore in assoluto dell’intera manifestazione.

Katiuscia regina tra le Ladies, Ligi brilla negli Junior

Nel comparto femminile il primo posto è andato a Katiuscia Spada di Fabro, autrice di un solido 189/200 che le ha permesso di mettersi alle spalle Alessia Panizza, seconda con 180/200, e Veronia Bertoli, terza con 179/200. Tra gli Junior, invece, la vittoria è stata conquistata da Samuel Ligi di Fermignano con 189/200, davanti a Simone Bobba, secondo con 184/200, e Mattia Degli Antoni, terzo con 182/200.

Il programma ha premiato anche altri vincitori di categoria: Mario Iesce in Prima, Daniele Maffei in Seconda, Giusppe Casertano in Terza, Enrico De Tomasi tra i Senior, Mauro Bosi nei Veterani e Salvatore Valentini nei Master. Un bilancio ricco, con un cognome che già di tutti ha lasciato il segno a Tavullia: Spada.