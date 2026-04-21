Coppa Italia, stasera Inter-Como per la finale: dove vedere le semifinali in tv

Inter e Como sono pronte a darsi battaglia per raggiungere la finale di Coppa Italia: dove si potranno seguire le due partite infrasettimanali

Il campionato, le sue gioie e i suoi dolori finiscono in stand-by per qualche giorno. Sì, perché torna la Coppa Italia e stavolta con due dei suoi verdetti più importanti. Stasera tornano in campo Inter e Como, a caccia di un successo fondamentale che vale l’accesso alla finale.

I due club lombardi hanno vissuto una stagione molto positiva in Serie A, soprattutto i nerazzurri, che sono ormai a un passo dalla vittoria del loro 21esimo scudetto. Certo, Cesc Fabregas venderà cara la pelle e non ha nessuna intenzione di darsi per vinto.

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Ha mostrato un calcio giovane e propositivo, è ancora in piena lotta per l’accesso alla Champions League e stasera caricherà al massimo i suoi ragazzi per un appuntamento storico e che un club come il Como non aveva mai vissuto.

Inter-Como dal pronostico aperto: dove vedere la semifinale

L’andata è terminata con un risultato scialbo e una prestazione in cui nessuna delle due squadre ha affondato. Una fase di studio che porterà il match a esplodere questa sera, a caccia del passaggio del turno. Domani, invece, toccherà ad Atalanta-Lazio, l’altra semifinale da cui emergerà la seconda finalista.

Entrambe le semifinali saranno visibili in chiaro su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity. La Coppa Italia ora entra nelle sue fasi più calde.