Maratona di Boston, Korir da record e bis per Lokedi

Il keniano vince in 2h01:52 con la miglior prestazione di sempre sul percorso, podio tutto africano. Tra le donne Lokedi si conferma, ancora dominio keniano.
La 130ª edizione della Maratona di Boston consegna alla storia una prestazione straordinaria firmata da John Korir, protagonista di una gara dominata e chiusa in 2h01:52, miglior tempo mai registrato sul tracciato. Il keniano conquista così il secondo successo consecutivo nella corsa del Massachusetts, confermandosi tra i protagonisti assoluti della specialità.
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Nonostante il percorso non consenta l’omologazione dei record per via delle sue caratteristiche, il risultato di Korir rappresenta una delle migliori prestazioni di sempre. Decisivo il cambio di ritmo al 34° chilometro, con un negative split eccezionale (1h01:50 nella prima metà e 1h00:02 nella seconda).
Alle sue spalle chiudono sotto il precedente primato della gara anche il tanzaniano Alphonce Felix Simbu, secondo in 2h02:47, e il keniano Benson Kipruto, terzo in 2h02:50. Una gara di altissimo livello, con ben diciotto atleti sotto le 2h07, lo stesso numero registrato complessivamente nelle precedenti 129 edizioni.
Dominio keniano anche tra le donne
Tra le donne arriva la conferma di Sharon Lokedi, che si impone nuovamente a Boston con il tempo di 2h18:51. La keniana costruisce il successo con un secondo parziale più veloce (1h07:48 dopo il passaggio a metà gara in 1h11:03), chiudendo davanti alle connazionali Loice Chemnung, seconda in 2h19:35, e Mary Ngugi-Cooper, terza in 2h20:35.
Anche in campo femminile si registra una prestazione collettiva di alto livello: otto atlete chiudono sotto le 2h22. Quarta Mercy Chelangat in 2h20:30, mentre la statunitense Jessica McClain-Tonn, quinta in 2h20:49, firma il miglior tempo mai realizzato da un’atleta americana a Boston.
Gare wheelchair: successi per Hug e Rainbow-Cooper
Nelle gare wheelchair si conferma lo svizzero Marcel Hug, vincitore in 1h16:06 e autore del nono successo a Boston, il quarto consecutivo. Secondo lo statunitense Daniel Romanchuk (1h22:44), terzo l’olandese Jateze Plat (1h24:13), con un podio identico a quello dell’edizione precedente.
Tra le donne torna al successo la britannica Eden Rainbow-Cooper, che chiude in 1h30:51. Seconda la svizzera Catherine DeBrunner (1h32:59), terza Tatyana McFadden (1h36:43).
Il circuito delle World Marathon Majors proseguirà domenica 26 aprile con la maratona di Londra.