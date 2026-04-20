Varese chiama i big della Lead: la Coppa Italia riparte dalla Salewa Cube

La stagione della Lead italiana si rimette in moto a Varese, dove sabato 2 e domenica 3 maggio andrà in scena la seconda tappa della Coppa Italia 2026. L’appuntamento è fissato alla Salewa Club e rappresenta uno dei passaggi chiave del circuito nazionale, in un momento in cui ogni gara comincia a pesare davvero nella costruzione della classifica e delle gerarchie stagionali. La Federclimb ha ufficializzato sede e date, aprendo di fatto il conto alla rovescia verso un weekend che promette intensità e livello tecnico elevato.

Programma pronto, ma resta da scoprire il video delle vie

Il comunicato federale segnala che è già disponibile il programma definitivo della manifestazione, insieme all’elenco degli aventi diritto sia per il settore maschile sia per quello femminile, con la distinzione tra graduatorie generali e criteri regionali. Un quadro organizzativo già ben impostato, dunque, che permette ad atleti e staff di preparare nel dettaglio il fine settimana lombardo.

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Resta invece ancora in sospeso il video dimostrativo delle vie, indicato al momento con un semplice “TBD”, dettaglio che aggiunge un piccolo margine di attesa per chi vuole farsi un’idea già precisa del tracciato.

Commissione Tecnica e WhatsApp: così passa l’informazione ufficiale

La Federclimb ha inoltre ricordato che per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente alla Commissione Tecnica, mentre tutte le informazioni operative legate alle gare nazionali FASI 2026 passeranno anche da un gruppo WhatsApp utilizzato come bacheca ufficiale. Lì verranno condivisi aggiornamenti su programmi gara, dimostrazioni delle vie e risultati.

In altre parole, Varese non sarà soltanto una tappa sportiva importante, ma anche un appuntamento gestito con un canale informativo centralizzato, pensato per tenere atleti e addetti ai lavori costantemente allineati.