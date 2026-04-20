Ragusa si prende il Mediterraneo: nel 2027 la scherma giovanile torna in Italia

La città di Ragusa ospiterà i Campionati del Mediterraneo 2027, riportando in Italia una delle manifestazioni giovanili più significative della scherma internazionale. La competizione è riservata alle categorie Under 15 e Under 17 e segna il ritorno nel nostro Paese dopo otto anni dall’ultima edizione disputata in casa. Per l’Italia sarà la quarta volta da nazione organizzatrice, dopo Siracusa 2007, Chiavari 2014 e Cagliari 2019.

L’assegnazione ad Atene e il sì alla candidatura italiana

L’assegnazione è arrivata ad Atene, nel corso della riunione della Confederazione del Mediterraneo di Scherma, presieduta da José Luis Abajo, con Vincenzo De Bartolomeo nel ruolo di segretario generale.

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La candidatura presentata dalla Federazione Italiana Scherma ha ottenuto pieno consenso, con la proposta di Ragusa ritenuta autorevole e particolarmente adatta a ospitare una rassegna che punta a valorizzare i giovani talenti dei Paesi affacciati sul Mare Nostrum.

Soddisfazione federale e un’occasione importante per il territorio

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal presidente federale Luigi Mazzone e dal Consiglio della Federazione Italiana Scherma, che vedono nell’assegnazione a Ragusa una tappa importante per il movimento azzurro.

L’idea è quella di costruire nel 2027 un’edizione speciale, capace non solo di dare spazio ai migliori prospetti della scherma mediterranea, ma anche di offrire alla città siciliana un palcoscenico internazionale di prestigio. Già che una semplice sede, Ragusa si prepara così a diventare il centro di un evento pensato per investire sul futuro della disciplina.