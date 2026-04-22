Vela, Tita-Banti restano in testa: gli italiani brillano nel day-2

Il day-2 conserva delle belle soddisfazioni per l’Italia nella Semaine Olympique Française: Tita e Banti sono ancora davanti a tutti

L’Italia ha una grande tradizione nella vela e campioni capaci di fare la differenza e mettere tutti alle loro spalle. Lla 57ª edizione della Semaine Olympique Française lo sta dimostrando ancora una volta: il day-2 sulle acque di Hyères non ha cambiato le sensazioni, anzi ha confermato il verdetto del primo giorno.

Caterina Banti e Ruggero Tita (Nacra17) dominano e restano in testa con 9 punti netti. Il vantaggio è davvero importante rispetto agli argentini Mateo Majdalani-Eugenia Bosco, che restano comunque secondi, prima dei britannici John Gimson-Anna Burnet, terzi con 24. Attenzione anche a Maria Giubilei-Gianluigi Ugolini, quinti con 29 punti netti.

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Se vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più, motivo per cui Tita e Banti stanno facendo un’altra grande impresa, anche se andrà confermata nel corso dei giorni.

L’inizio delle Gold Fleet e come stanno andando gli italiani

Ottime prestazioni anche per Riccardo Pianosi. Nella Formula Lite, sta facendo benissimo e mettendosi alle spalle Maximilian Maeder, Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini sono primi nel 470 misto con 11 punti a due lunghezze di distanza dai britannici Martin Wrigley-Bettine Harris.

Lorenzo Pezzilli-Tobia Torroni restano in settima posizione nel 49r con 27 punti netti, mentre ai piani alti sorridono Andrew Mollerus-Trevor Bornarth, che ora sono in testa con 16. Perdono una posizione, ma bene nel 49erFx Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, seconde con 18. Loro devono fare i conti con un vero e proprio dominio cinese.

Nicolò Renna sta facendo benissimo nell’IQFoil maschile. L’italiano è in testa dopo il day-2 con 14 punti e dopo aver superato Jun Bi, secondo con 16. Oggi 22 aprile inizieranno le Gold Fleet e ci sarà da divertirsi.