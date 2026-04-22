Curling, annunciato il Team Spiller: da chi è composto il nuovo quartetto ufficiale

Il curling italiano riparte da un nuovo gruppo molto importante: è ufficiale il team Spiller, ecco da chi è composto

Un nome, una garanzia. E quello ‘Spiller‘ è associato a doppia mandata al curling negli ultimi anni, senza grandi possibilità, visto quello che i due fratelli sono riusciti a fare finora. Si tratta di una formazione che si conosce già molto bene, ma che nei prossimi anni potrebbe partecipare per l’Italia ai grandi eventi internazionali.

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Allo stesso tempo, si è verificata l’uscita di scena di Retornaz, e quindi del suo omonimo team. Come è facilmente intuibile, i primi a capitare il team sono i gemelli Spiller. Stefano sarà lo skipper, vista la grandissima esperienza accumulata ai Mondiali, mentre Cesare sarà il lead.

Il ruolo di Mosaner nel team Spiller e gli obiettivi

E non può assolutamente mancare Amos Mosaner. L’uomo che ha brillato nel doppio misto alle ultime Olimpiadi invernali, oro a Pechino 2022 e bronzo a Milano Cortina 2026, sarà il third.

Il second, invece, sarà Sebastian Arman, esattamente come successo agli ultimi Mondiali. Il riassetto potrebbe portare grandi vantaggi all’Italia, vista che questa sembra la miglior squadra possibile da poter schierare in questo momento storico.

Gli Spiller si separano dai fratelli Stefano e Andrea Gilli, con cui avevano fatto molto bene a livello juniores, ma la speranza è che il loro team possa scrivere la storia del curling italiano e di tutto il movimento nelle prossime competizioni internazionali.