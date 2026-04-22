Quanto incassa chi vince la Coppa Italia: Inter verso un traguardo storico

La Coppa Italia è ai suoi atti decisivi: l’Inter è arrivata in finale in attesa di una tra Atalanta e Lazio. Gli incassi per la competizione

Lo spettacolo della Coppa Italia ci accompagna in mezzo alla settimana e ha già espresso un verdetto importante, con l’Inter che è riuscita ad accedere alla finale, dopo aver battuto il Como in rimonta. I ricavi da questa competizione sono in ascesa per i team che ne prendono parte.

Pensate che, fino a pochi anni fa, il montepremi relativo i diritti tv era di poco più di 20 milioni. Nel triennio 2021-24 è salito a 48 milioni, mentre ora – dopo l’ultima acquisizione da parte di Mediaset – è di 58 milioni di euro.

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Questo significa che anche i premi per le squadre sono in crescita. Il raggiungimento degli ottavi di finale è pagato 400mila euro, per i quarti è praticamente il doppio, mentre una semifinale permette di guadagnare 1,5 milioni. La vincitrice del torneo porta in cassa altri 4,4 milioni, quindi un bottino totale di 7,1 milioni di euro. La seconda, invece, guadagna 1,9 milioni solo per la finale, in totale 4,6.

Il sogno dell’Inter è la decima

La spettacolare rimonta di ieri proietta l’Inter verso la doppietta composta da scudetto e Coppa Italia. Se i nerazzurri dovessero riuscirsi, metterebbero in bacheca la decima Coppa Italia della loro storia.

Un traguardo storico che, a questo punto, gli uomini di Cristian Chivu non vogliono lasciarsi scappare. Ma prima bisogna capire chi sarà l’avversaria dei nerazzurri il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma.