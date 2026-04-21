Inter-Como 3-2: altra pazza rimonta, nerazzurri in finale

L’Inter rimonta ancora il Como e si assicura un posto in Finale di Coppa Italia. La squadra di Chivu riesce a recuperare il parziale di 2-0 grazie ad un super Calhanoglu.

Inter-Como 3-2: i nerazzurri ribaltano il doppio svantaggio e conquistano la finale

L’Inter si assicura l’accesso alla finale superando il Como per 3-2, al termine di un incontro combattutissimo al Meazza. La formazione nerazzurra, trovatasi ancora in svantaggio di due reti all’inizio del secondo tempo, è riuscita nei venti minuti conclusivi della gara a ribaltare l’esito di una partita che sembrava compromessa.

La sintesi della gara: decisivo Calhanoglu

La prima frazione di gioco è equilibratissima, sebbene gli ospiti siano più pericoli. Rimpianti per il palo di Kempf nei minuti iniziali. L’equilibrio si spezza al trentaduesimo minuto quando, su un’iniziativa individuale di Van der Brempt, favorisce l’inserimento a centro area di Baturina. Il destro del trequartista, dopo aver impattato il montante, si insacca alle spalle di Martinez. Nonostante i tentativi di reazione dell’Inter, l’unico tentativo di Thuram è respinto sulla linea di porta da Perrone.

Nel secondo tempo è ancora Como show. Al quarantottesimo minuto, una disattenzione in fase di disimpegno consente a Paz di recuperare il possesso e innescare Da Cunha. Il centrocampista non si fa pregare e supera il portiere avversario con una precisa conclusione mancina, portando il risultato sullo zero a due. A quel punto Chivu cambia tutto. La svolta dell’incontro si materializza al settantesimo minuto, quando Calhanoglu accorcia le distanze con un potente tiro da fuori area deviato da Diego Carlos. Poco dopo è ancora Como con Diao che però spreca il contropiede.

L’inerzia della gara cambia ed è nuovamente Calhanoglu a ripristinare la parità, questa volta con un colpo di testa vincente. L’assedio finale dei nerazzurri produce il gol decisivo all’ottantanovesimo con Susic che trova spazio e con un destro preciso sigla il definitivo tre a due. I sei minuti di recupero non cambiano il punteggio, nonostante due chance nel finale per gli ospiti che escono dalla Coppa Italia con tanti rimpianti, come in campionato.

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