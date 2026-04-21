Scherma, Campionati Nazionali: tutto pronto a Riccione, il programma e come vederli

La città di Riccione torna ad essere il centro della scherma italiana con l’imminente avvio dei Campionati Nazionali Gold e Silver.

Scherma: Riccione ospita i Campionati Nazionali Gold e Silver

La manifestazione, in programma presso il complesso sportivo PlayHall dal 23 aprile al 1° maggio 2026, rappresenta l’apertura di un ciclo di eventi agonistici di alto profilo che interesseranno il territorio romagnolo per gran parte della stagione primaverile.

L’organizzazione, curata dalla Federazione Italiana Scherma, vedrà la partecipazione di un gruppo molto nutrito, 2451 schermidori.

Il programma agonistico è strutturato per accogliere le categorie Cadetti, Giovani e Assoluti nelle sei specialità previste, oltre alle competizioni Silver Under 17 limitatamente alle armi della spada e del fioretto maschile.

Sono 899 gli iscritti per le prove Gold Assoluti, 755 per i Giovani e 598 per i Cadetti, a cui si aggiungono 199 tiratori impegnati nelle gare Silver.

La PlayHall è pronta: allestimento di eccellenza

Sotto il profilo logistico, il Consiglio Federale presieduto da Luigi Mazzone ha predisposto un allestimento di eccellenza, lo stesso è stato infatti concepito per integrare le competizioni Gold e Silver con i successivi Campionati Italiani Master e il Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, previsto a metà maggio.

La gestione degli spazi al PlayHall include innovazioni tecnologiche e scenografiche, con l’impiego di ledwall e sistemi di illuminazione dedicati alle fasi finali delle competizioni.

Quando e come vedere l’evento: SportfaceTV in prima linea

La copertura mediatica dell’evento sarà garantita integralmente dalla piattaforma “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile su SportfaceTV, che trasmetterà in diretta gli assalti decisivi a partire dal pomeriggio di ogni giornata di gara.

Di seguito il calendario tecnico che prevede diversi segmenti. Il primo sarà interamente riservato al fioretto, seguito da una fase intermedia dedicata alla sciabola e una conclusione incentrata sulla spada.

Ma non solo atleti, previsto un programma ricco anche fuori dalle pedane. La Federazione, infatti, ha previsto un’iniziativa istituzionale rivolta alle società schermistiche italiane.

Presso il desk accrediti del PlayHall, i rappresentanti dei club potranno ritirare kit di materiali iconografici raffiguranti gli atleti delle delegazioni olimpiche e paralimpiche, destinati alla promozione della disciplina nelle sale d’armi nazionali.

Data Programma Gare Inizio Diretta Assalto TV e SportfaceTV Giovedì 23 aprile Fioretto maschile Cadetti GOLD,

Fioretto femminile Cadette GOLD,

Fioretto maschile Cadetti SILVER Ore 15:00 Venerdì 24 aprile Fioretto maschile Giovani GOLD,

Fioretto femminile Giovani GOLD Ore 15:30 Sabato 25 aprile Fioretto maschile Assoluti GOLD,

Fioretto femminile Assoluti GOLD Ore 16:30 Domenica 26 aprile Sciabola maschile Cadetti GOLD,

Sciabola femminile Cadette GOLD Ore 13:00 Lunedì 27 aprile Sciabola maschile Giovani GOLD,

Sciabola femminile Giovani GOLD Ore 13:20 Martedì 28 aprile Sciabola maschile Assoluti GOLD,

Sciabola femminile Assoluti GOLD Ore 14:05 Mercoledì 29 aprile Spada maschile Cadetti GOLD,

Spada femminile Cadette SILVER,

Spada femminile Cadette GOLD,

Spada maschile Cadetti SILVER Ore 14:20 Giovedì 30 aprile Spada maschile Giovani GOLD,

Spada femminile Giovani GOLD Ore 16:30 Venerdì 1° maggio Spada maschile Assoluti GOLD,

Spada femminile Assoluti GOLD Ore 18:15

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