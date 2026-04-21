Sorteggio Mondiali Basket Femminile: i gironi e il percorso dell’Italia a Berlino

Si è ufficialmente delineato il quadro dei Campionati Mondiali di pallacanestro femminile del 2026, in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre.

Mondiali Basket Femminile 2026: svelate le avversarie dell’Italia a Berlino

Campionati Mondiali di pallacanestro, questi gli avversari dell’Italia. La competizione, che si disputerà presso le strutture della Uber Arena e della Max Schmeling Halle, segna il ritorno della nazionale italiana nella rassegna iridata a 32 anni di distanza dall’ultima partecipazione. Il torneo registra inoltre un’importante variazione strutturale, con l’espansione del formato a 16 squadre partecipanti, superando la precedente formula limitata a dodici.

L’estrazione, condotta formalmente dall’ex campionessa australiana Lauren Jackson, ha suddiviso le formazioni in quattro raggruppamenti. Il Girone A comprende Germania, Spagna, Giappone e Mali. Il Girone B è composto da Francia, Nigeria, Corea del Sud e Ungheria. Nel Girone C figurano Australia, Belgio, Porto Rico e Turchia. Infine, il Girone D vedrà l’Italia confrontarsi con Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca.

Il regolamento sportivo del torneo stabilisce che le prime tre classificate di ciascun girone accedano alla successiva fase a eliminazione diretta. La vincitrice del raggruppamento otterrà la qualificazione automatica ai quarti di finale. La seconda e la terza posizione richiederanno invece la disputa di un turno preliminare di spareggio, equivalente a un ottavo di finale.

Italia: gruppo proibitivo per le azzurre

Analizzando il raggruppamento italiano, il coefficiente di difficoltà per le azzurre sarà elevato. Gli Stati Uniti ovviamente sono tra le favorire, se non la, della competizione. La Cina, sebbene presenti cali di rendimento rispetto al recente ciclo olimpico e mondiale, mantiene un livello altissimo, mentre la Repubblica Ceca rappresenta un’avversaria di con una tradizione solida e dotata di validi elementi tecnici. Insomma, l’urna non è stata fortunatissima per l’Italia.

In caso di passaggio del turno con uno spareggio, la nazionale italiana si troverà ad affrontare una delle formazioni provenienti dal Girone C, con maggiore probabilità tra Australia, Belgio o Turchia. L’eventuale conquista del primato nel raggruppamento garantirebbe invece un accoppiamento nei quarti con una squadra proveniente dai gironi A o B.

Italia: il calendario delle azzurre

Il calendario della fase a eliminazione è già delineato. L’Italia scenderà sul parquet il 4, il 6 e il 7 settembre.

A partire dall’8 settembre, giornata dedicata ai primi incontri di spareggio, l’intero torneo si svolgerà in via esclusiva presso la Uber Arena.

La fase finale proseguirà con i quarti di finale il 10 settembre, le semifinali il 12 e l’assegnazione delle medaglie fissata per il 13 settembre.

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