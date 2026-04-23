Vela, rottura per Tita e Banti ma l’Italia domina: Ugolini e Giubilei leader

Ci sono ancora molti sprazzi d’Italia alla Semaine Olympique Française: giornata storta per Tita e Banti che scivolano al quinto posto, ma ci sono molte note liete

L’Italia sta dando il massimo nella 57esima edizione della Semaine Olympique Française, la seconda tappa stagionale del Sailing Grand Slam 2026 (massimo circuito internazionale di vela olimpica). Nel giorno 4 non è mancato lo spettacolo nella baia di Hyeres. Tutte le classi sono andate in acqua, mentre domani ci sarà già l’assegnazione dei primi podi.

Il Nacra 17 stavolta non ha portato grandi soddisfazioni, soprattutto per la coppia che dà più speranze all’Italia, quella composta da Ruggero Tita e Caterina Banti. Finora avevano letteralmente dominato, ma oggi sono passati dal primo al quinto posto della generale. Il motivo è la rottura del bompresso che ha provocato il loro ritiro.

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Hanno dovuto salutare la seconda prova e non partecipare alla terza. Tanta sfortuna quindi, anche perché ora devono adesso inseguire a 12 punti dalla vetta e a 9 dal podio. Il tempo non è molto e neanche le occasioni per farcela, ma ora vogliono dare tutto per tornare in vetta. C’è comunque una buona notizia per l’Italia, dato che Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei sono passati al primo posto.

L’Italia protagonista: alti e bassi per gli azzurri della vela

Nel doppio maschile 49er, Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni sono riusciti a salire in quinta posizione, ma sono ancora a -13 dalla top3, mentre tra i 49erFX Sofia Giunchiglia/Giulia Schio sono scese e hanno perso la vetta. Ora sono seconde a -4 dalle australiane Harding/Wilmot, ma tutto è in gioco.

Nel Formula Kite al termine della Gold Fleet, Riccardo Pianosi ha raggiunto il suo obiettivo, al secondo posto dopo quindici prove. Per quanto riguarda le donne, sono già eliminate tutte le azzurre. Molto bene, invece, Marta Maggetti nell’iQFoil, che è in finale grazie al secondo posto.