Sofia Raffaeli protagonista di “Chasing Perfection” di European Gymnastics: “Visualizzo ogni esercizio prima di entrare in pedana”

La “Formica Atomica” di Chiaravalle, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campionessa del mondo, si racconta nel documentario girato da European Gymnastics: dalla preparazione mentale alla ricerca della perfezione

Si fa chiamare la “Formica Atomica” per il fisico esile ma dalla potenza esplosiva. Sofia Raffaeli, ginnasta marchigiana nata a Chiaravalle il 19 gennaio 2004, è oggi uno dei volti più celebri della ginnastica ritmica mondiale, e European Gymnastics le ha dedicato un documentario dal titolo “Chasing Perfection – Inside The Cross Battle”, che la racconta da vicino, tra allenamenti, emozioni e la sua filosofia di gara.

Nel filmato, Raffaeli si confida sulla propria routine pre-gara con parole che rivelano una maturità mentale fuori dal comune: «Prima di una gara cerco sempre di visualizzare l’esercizio, di vedere me che lo faccio nella maniera più pulita possibile, quasi alla perfezione. E prima di entrare in pedana faccio dei grandi respiri per eliminare tutto lo stress e l’ansia e concentrarmi solo sull’attrezzo, sulla musica e sulla pedana».

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Chi è Sofia Raffaeli

Nata ad Ancona nel 2004, Sofia si avvicina alla ginnastica artistica a soli quattro anni. Qualche anno più tardi, complici due regali — un nastro e una palla — la passione si sposta verso la ritmica. Comincia così il suo percorso alla Società Ginnastica Fabriano, dove affina tecnica e talento fino a diventare la ginnasta italiana individualista più vincente di sempre.

Il suo nome entra nella storia nel 2022, quando ai Mondiali di Sofia, in Bulgaria, conquista cinque medaglie d’oro: nel concorso generale, al cerchio, alla palla, al nastro e nella gara a squadre. Un’impresa senza precedenti per la ginnastica italiana, che le vale il titolo di prima italiana a vincere l’oro individuale nella storia dei Campionati del Mondo di ritmica.

Un palmares da leggenda

Il 9 agosto 2024 è un’altra data destinata a restare impressa: alle Olimpiadi di Parigi, Sofia sale per la prima volta sul podio olimpico conquistando il bronzo nel concorso generale individuale. Un traguardo storico per tutto il movimento azzurro.

L’anno successivo, ai Mondiali 2025 di Rio de Janeiro, arrivano l’oro nella finale al cerchio e il bronzo nel concorso generale, a riprova di una crescita continua e di una solidità tecnica ormai consolidata ai vertici mondiali. La stagione 2026 conferma il trend: lo scorso 21 aprile, alla tappa di Baku della Coppa del Mondo, ha conquistato due medaglie d’argento nelle finali di specialità. Raffaeli continua a essere uno dei punti di riferimento più solidi dell’intera ginnastica ritmica internazionale.

La perfezione come obiettivo

“Chasing Perfection – Inside The Cross Battle” cattura l’essenza di un’atleta che non smette mai di inseguire il meglio di sé stessa. La gestione dell’ansia, la visualizzazione mentale, la concentrazione totale sull’attrezzo e sulla musica: strumenti affinati nel tempo che le hanno permesso di diventare un modello non solo per la ginnastica italiana, ma per l’intero panorama mondiale della disciplina.