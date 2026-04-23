Arrampicata, Coppa Europa Boulder: dieci azzurri al via in Lituania

A Kaunas debutta il circuito continentale 2026: nel weekend del 25-26 aprile l’Italia schiera cinque uomini e cinque donne.

Esordio europeo a Kaunas

Prende il via dalla Lituania la stagione continentale dell’arrampicata sportiva sui blocchi. La prima tappa della Coppa Europa Boulder 2026 si disputa sabato 25 e domenica 26 aprile alla Boulder House Climbing Gym di Kaunas.

Saranno 176 gli atleti in gara, provenienti da 27 Paesi, pronti a contendersi i primi punti della classifica generale. Un appuntamento che segna anche l’ingresso di nuovi talenti, mentre diversi protagonisti della scorsa stagione si spostano nel circuito di Coppa del Mondo.

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I criteri di selezione della squadra azzurra

La selezione italiana è stata definita sulla base dei risultati del circuito nazionale Boulder – tra Coppa Italia e Campionato Italiano – e dei Trial disputati a fine marzo presso il Centro Tecnico Federale di Arco.

I convocati italiani

Saranno dieci gli azzurri in gara.

Maschile (94 atleti)

Niccolò Antony Salvatore (oro ai Trial, oro Coppa Italia assoluta, bronzo Campionato Italiano)

Mattia Salvatore (5° Coppa Italia assoluta, 5° ai Trial)

Nicolò Sacripanti (3° ai Trial)

Simone Mabboni (4° Campionato Italiano)

Giovanni Bagnoli (oro in Coppa Europa Boulder Giovanile a Soure)

Femminile (82 atlete)

Leonie Hofer (oro ai Trial)

Matilda Liù Moar (oro Coppa Europa Giovanile 2025 a Tolosa)

Federica Papetti (4ª Coppa Italia assoluta, 4ª ai Trial)

Giulia Rosa (terza esperienza internazionale)

Caterina Dal Zotto (bronzo Coppa Italia assoluta)

Un weekend tra tecnica e spettacolo

I tracciatori proporranno blocchi complessi, pensati per mettere alla prova capacità di lettura, tecnica ed esplosività degli atleti. Le gare richiederanno rapidità decisionale e precisione nell’esecuzione, elementi fondamentali nella disciplina del boulder.

Programma di gara

Sabato 25 aprile

Ore 8:00 – qualifiche maschili

Ore 15:00 – qualifiche femminili

Domenica 26 aprile

Ore 11:00 – semifinali maschili e femminili

Ore 17:00 – finale maschile

Ore 18:30 – finale femminile

Le semifinali e le finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube World Climbing Europe.

Azzurri a caccia di conferme

Dopo i risultati ottenuti dal settore giovanile nella prima tappa di Coppa Europa Boulder Giovanile in Portogallo, con tre medaglie conquistate, la squadra senior punta a iniziare con il piede giusto anche il proprio percorso internazionale.