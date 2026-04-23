Tiro a volo, il calendario del weekend: Skeet, Elica e Compak Sporting protagonisti

Sabato 25 e domenica 26 aprile appuntamenti in tutta Italia tra Gran Premi, Campionato Italiano e Regionali Estivi: coinvolti impianti in cinque regioni.

Un fine settimana ricco di eventi per il tiro a volo

Il mese di aprile si chiude con un programma intenso per il tiro a volo italiano. Nel weekend del 25 e 26 aprile sono in calendario diverse competizioni su tutto il territorio nazionale, dedicate sia alle specialità olimpiche che a quelle amatoriali.

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Skeet: al via il circuito interregionale

Domenica 26 aprile prende il via il circuito dei Gran Premi Interregionali di Skeet formula ISSF, primo appuntamento stagionale. La gara inaugurale si disputerà in tre sedi: TAV Zaino (BN), TAV Montecatini-Pieve a Nievole (PT) e TAV Santa Lucia di Piave (TV).

Il programma prevede una prova su 75 piattelli, seguita da una finale da 25 piattelli riservata ai migliori sei di ogni categoria e qualifica. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma tra qualificazione e finale. La competizione è aperta a tutti i tesserati FITAV e assegnerà, oltre al montepremi, le medaglie federali. Chi parteciperà ad almeno due prove su tre potrà accedere alla Coppa Italia di Skeet 2026.

Elica: seconda prova del Campionato Italiano

Sempre tra sabato 25 e domenica 26 aprile spazio alla seconda prova del Campionato Italiano di Elica, in programma al TAV Falco (CE). La gara vedrà in pedana atleti provenienti da tutta Italia, impegnati nella corsa ai titoli stagionali.

Ogni tiratore affronterà una serie di 15 eliche, con eventuali spareggi in caso di parità. In palio medaglie FITAV, premi d’onore e punti validi per la qualificazione alla finale nazionale di giugno, che terrà conto delle due migliori prove su tre. In programma anche il Campionato Italiano a Squadre di Società, con team composti da sei tiratori, di cui almeno due appartenenti a una qualifica.

Compak Sporting: terzo Gran Premio

Il Compak Sporting sarà protagonista con il 3° Gran Premio 100 piattelli, in programma nello stesso weekend su più campi: TAV Carlino (AG), TAV Principe di Sangro (FG), TAV Macallè (LT), TAV Carpignano Sesia (NO) e TAV Nuovo Borgo (VI).

La competizione assegnerà punti utili per la Ranking 2026 e per il barrage Top Ranking. La gara si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli in un’unica giornata, con la possibilità di scegliere se gareggiare sabato o domenica, al mattino o al pomeriggio. In caso di parità, farà fede la serie realizzata sul campo indicato dal Coordinatore.

Regionali Estivi in tutta Italia

Parallelamente, proseguono i Campionati Regionali Estivi, che coinvolgeranno sette impianti distribuiti in cinque regioni italiane. Le prove riguarderanno diverse discipline: Compak Sporting, Fossa Universale, Tiro Combinato e Trap1.