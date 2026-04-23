Premier Padel 2026: il circuito fa tappa a Bruxelles, diretta su Sky e NOW

Dal 24 al 26 aprile il Lotto Brussels Premier Padel P2 by CBC: quarti, semifinali e finali live su Sky Sport Max.

Il Premier Padel arriva in Belgio

Prosegue la stagione 2026 del Premier Padel con una nuova tappa europea. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile riflettori puntati sul Lotto Brussels Premier Padel P2 by CBC, in programma al Gare Maritime – Tour & Taxis di Bruxelles.

Il torneo vedrà in campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici del circuito internazionale.

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I protagonisti in campo

Tra le coppie più attese ci sono Chingotto/Galán nel tabellone maschile e González/Josemaría in quello femminile, entrambe vincitrici del CIB NEWGIZA Premier Padel P2 disputato lo scorso 18 aprile.

La copertura televisiva su Sky

Sky trasmetterà i momenti decisivi del torneo, a partire dai quarti di finale fino alle finali.

Venerdì 24 aprile spazio ai quarti, con dirette dalle 11 alle 17 e dalle 18 alle 23 su Sky Sport Max. Le telecronache saranno affidate a Ettore Mazzara, Luis Ovando, Emiliano Pozzoni, Saverio Palmieri, Giuseppe Di Giovanni e Gustavo Spector.

Sabato 25 aprile si giocano le semifinali: dalle 12 alle 16 su Sky Sport 253 (fino alle 15.30 anche su Sky Sport Max) e dalle 17 alle 19 su Sky Sport 253. Telecronaca di Stefano De Grandis, Mauricio Algarra, Alessandro Lupi e Gustavo Spector.

Domenica 26 aprile si chiude con le finali: alle 14 la finale femminile in diretta su Sky Sport Max, mentre quella maschile sarà trasmessa in differita alle 20.30 sullo stesso canale, con il commento di Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.

Programmazione completa

Venerdì 24 aprile – Quarti di finale

Dalle 11 alle 17 e dalle 18 alle 23

Sky Sport Max

Sabato 25 aprile – Semifinali

Dalle 12 alle 16 su Sky Sport 253 (fino alle 15.30 anche su Sky Sport Max)

Dalle 17 alle 19 su Sky Sport 253

Domenica 26 aprile – Finali

Ore 14 – finale femminile su Sky Sport Max

Ore 20:30 – finale maschile (differita) su Sky Sport Max