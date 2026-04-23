Arrampicata, Coppa del Mondo Boulder: azzurri al via a Keqiao

Dall’1 al 3 maggio in Cina prende il via la stagione mondiale: sette italiani in gara tra le stelle internazionali del boulder.

Si alza il sipario sulla stagione mondiale

È tutto pronto per l’esordio della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, che anche nel 2026 partirà con la specialità Boulder. L’appuntamento è dall’1 al 3 maggio a Keqiao, nel distretto di Shaoxing, sede ormai consolidata per l’apertura del circuito.

Saranno 144 gli atleti in gara, pronti a confrontarsi su tracciature di alto livello in una competizione che si preannuncia subito molto combattuta.

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Il team azzurro

L’Italia si presenta con una delegazione di sette atleti selezionati dallo staff tecnico federale.

Nel settore femminile guida il gruppo Camilla Moroni, reduce dal bronzo conquistato nella passata stagione in Brasile. Con lei Giorgia Tesio, campionessa italiana in carica, Stella Giacani, vincitrice della Coppa Italia 2026, Irina Daziano, argento in Coppa Italia assoluta, e Francesca Matuella, seconda ai Trial nazionali.

Nel maschile spazio a Matteo Reusa, campione italiano, e a Luca Boldrini, quarto ai Trial di selezione.

Le stelle internazionali

Il livello della competizione sarà altissimo. Tra le donne spiccano Janja Garnbret, campionessa olimpica e mondiale, Brooke Raboutou, vice campionessa olimpica, Oriane Bertone, vincitrice della Coppa del Mondo 2025 e vice campionessa mondiale, e Mao Nakamura, argento in Coppa del Mondo.

Nel tabellone maschile presenti nomi di primo piano come Sorato Anraku, campione mondiale e vincitore della World Cup 2025, Toby Roberts, oro olimpico a Parigi 2024, Mejdi Schalck, vice campione del mondo, e Sohta Amagasa, bronzo in Coppa del Mondo.

Dove seguire la gara

L’evento sarà trasmesso in Europa sui canali satellitari e sulle piattaforme streaming Eurosport, Discovery e Max.

Programma di gara (orario italiano)

Venerdì 1 maggio

Ore 15:00 – qualifiche femminili

Ore 22:00 – qualifiche maschili

Sabato 2 maggio

Ore 16:30 – semifinali femminili

Ore 01:00 – finali

Domenica 3 maggio

Ore 16:30 – semifinali maschili

Ore 01:00 – finali

A seguire cerimonia di premiazione