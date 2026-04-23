Barcellona, infortunio per Lamine Yamal: stagione finita, obiettivo Mondiale

Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per il talento blaugrana: stop fino a fine stagione, ma possibile recupero per la Spagna.
Infortunio dopo il match con il Celta Vigo
Brutte notizie per il Barcellona, che perde Lamine Yamal per il finale di stagione. Il giovane fuoriclasse si è fermato dopo la gara contro il Celta Vigo, in cui aveva realizzato il rigore decisivo prima di accusare il problema fisico.
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L’esito degli esami
Gli accertamenti effettuati dallo staff medico blaugrana hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Lo ha comunicato lo stesso club, specificando che il giocatore seguirà un percorso di recupero con trattamento conservativo.
Stagione finita, ma c’è speranza
L’infortunio costringerà Yamal a saltare il resto della stagione con il Barcellona. Tuttavia, le indicazioni sul recupero sono incoraggianti: il talento spagnolo dovrebbe essere disponibile in tempo per i Mondiali.