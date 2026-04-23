America’s Cup 2027 a Napoli: Luna Rossa si prepara, prima tappa a Cagliari a maggio

Manca poco più di un anno alla competizione velica più antica del mondo, che per la prima volta nella storia sbarca in Italia. Lo skipper Sirena annuncia il debutto dell’AC75 il 26 maggio, subito dopo le regate preliminari in Sardegna

Il conto alla rovescia è iniziato. Nell’estate del 2027 le acque del Golfo di Napoli ospiteranno l’America’s Cup, la competizione velica più antica del mondo, per la prima volta in Italia. Un appuntamento storico che promette di trasformare il capoluogo campano nella capitale mondiale della vela per settimane.

A contendersi il diritto di sfidare Team New Zealand nel Match Race finale saranno cinque squadre: l’italiana Luna Rossa, i britannici di Athena Racing, gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay e gli statunitensi di American Racing. Il vincitore dello scontro tra i challenger conquisterà il diritto di giocarsi la Coppa delle 100 ghinee contro i detentori neozelandesi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Prima tappa a Cagliari: in acqua gli AC40

Prima di arrivare a Napoli, la sfida inizia in Sardegna. Dal 21 al 24 maggio il Golfo degli Angeli ospiterà la prima regata preliminare, con Cagliari nel ruolo di sede di apertura della stagione. Luna Rossa gareggerà in casa, forte della propria base operativa sul territorio.

Le regate non si disputeranno però con gli AC75, le imbarcazioni destinate alla competizione ufficiale, bensì con le AC40, utilizzate per i test e la preparazione. Il team italiano metterà in acqua due scafi, con l’obiettivo di valutare anche giovani talenti e il settore femminile, in linea con il regolamento che prevede la presenza obbligatoria di una donna a bordo.

Le parole di Max Sirena

Lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena, ha inquadrato il significato dell’appuntamento sardo ai microfoni della Rai, sottolineando il valore sia sportivo che di immagine: un’occasione per misurare il livello di preparazione dei velisti e, al tempo stesso, per portare visibilità internazionale alla Sardegna e a Cagliari.

Sirena ha anche anticipato i prossimi passi del programma tecnico: a breve l’AC75 toccherà l’acqua, con una serie di test in programma e le prime regate previste a pochi giorni dalla conclusione dell’evento cagliaritano.

Il 26 maggio debutta l’AC75

La data cerchiata in rosso è il 26 maggio: è lì che è atteso l’esordio in acqua del nuovo AC75, il giorno dopo la chiusura della tappa di Cagliari. Un passaggio decisivo nella preparazione verso l’obiettivo dichiarato: la conquista della Coppa delle 100 ghinee nell’estate 2027, a Napoli.