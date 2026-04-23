Wta Madrid, Paolini vince e va avanti: i risultati di oggi

È una Jasmine Paolini subito in grande spolvero al WTA Madrid: l’Azzurra ha vinto all’esordio. I risultati delle altre big in campo

Il tennis azzurro, al femminile, ha un volto, un nome e un cognome, quelli di Jasmine Paolini. La regina della racchetta tricolore anche oggi non ha deluso le aspettative e ha battuto all’esordio a Madrid la tedesca Laura Siegemund.

Non tutto, però, è stato facile come ci si poteva aspettare. Nell’inizio di match si è fatta preferire la sua avversaria, poi l’azzurra ha dato il massimo ed è riuscita a rimontare. La sfida si è chiusa con il punteggio di 3-6 6-2 6-4, dopo più di dure ore di gioco. Non proprio il meglio, in vista dei prossimi impegni nella capitale spagnola.

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Ora è all’orizzonte un altro appuntamento alla portata, ma per nulla scontato da portare a termine. Paolini se la vedrà con l’americana Hailey Baptiste, che ha battuto senza problemi spagnola Kaitlin Quevedo per 6-1 6-4.

Sabalenka e Swiatek vanno avanti a Madrid: i prossimi impegni

A differenza di Paolini, non ha avuto problemi Aryna Sabalenka, che è riuscita a battere l’americana Peyton Stearns con il punteggio di 7-5 6-3. Ha regolato la rivale in un’ora e mezza di gioco circa. Ora se la vedrà con la rumena Jaqueline Cristian, da numero uno al mondo e con i favori del pronostico.

Molto bene anche Iga Swiatek, che ha vinto e convinto contro Daria Snigur 6-1 6-2 e adesso se la vedrà con l’americana Ann Li. Proseguirà la sua striscia positiva?