Vela, Palma sorride all’Italia: tre podi azzurri al Princesa Sofía tra conferme e segnali forti

L’Italia della vela apre la nuova annata internazionale con un bilancio molto positivo nella 55esima edizione del Trofeo Princesa Sofia, disputato nella baia di Palma di Maiorca e valido come prima tappa stagione del Sailing Grand Slam. Gli azzurri chiudono la regata con tre podi complessivi, grazie ai secondi posti di Riccardo Pianosi e Marta Maggetti e al terzo di Nicolò Renna. restano invece fuori dalla top 3 Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini nel 470 misto, quinti, e Lorenzo Pezzulli e Tobia Torroni nel 49er maschile, decimi.

Pianosi e Maggetti confermano il proprio peso internazionale

Tra i protagonisti azzurri spicca Riccardo Pianosi, che nel Formula Lite maschile centra la piazza d’onore. Il marchigiano, già campione del mondo ed europeo in carica, aveva concluso secondo anche le opening series e in finale si è dovuto arrendere soltanto a Maximilian Maeder di Singapore, autore del successo finale. Sul podio anche l’austriaco Valentin Bontus, terzo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ottimo anche il cammino di Marta Maggetti nell’iQFOiL femminile. La campionessa olimpica in carica ha mantenuto fino in fondo il secondo posto già costruito nell regate preliminari, chiudendo alle spalle dell’israeliana Tamar Steinberg. Terza la norvegese Maya gysler, mentre l’altra azzurra Medea Falcioni si è fermata ai quarti di finale, terminando nona.

Renna sale sul podio e completa il tris italiano

Il terzo acuto azzurro arriva dall’iQFOiL maschile, dove Nicolò Renna riesce a migliorare il quarto posto con cui si era presentato alla Medal Race. Il velista ternino supera bene il passaggio in semifinale e poi chiude la finale al terzo posto, alle spalle del francese Nicolas Goyard, vincitore, e dello statunitense Noah Lyons, secondo.

Anche qui l’Italia porta un altro atleta in top ten, con Federico Alana Pilloni eliminato ai quarti e classificato decimo. Nel complesso, Palma consegna all’Italia un avvio di stagione solido, competitivo e già ricco di indicazioni importanti.