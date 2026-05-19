Vela, maltempo in Croazia: Caracciolo in top 10 e Peroni terzo

Il maltempo frena la terza giornata dei Campionati Europei di vela classe ILCA in Croazia, ma l’Italia chiude con risultati positivi.

Vela: la classifica nell’ILCA 6 femminile

Un terzo giorno ampiamente compromesso dal meteo è andato in archivio sulle acque della JK Marina Krastela, località croata che ospita i Campionati Europei di vela. Nelle prime battute della giornata, infatti, una forte tempesta si è abbattuta sul campo di gara, consentendo di fatto lo svolgimento di poche regate.

In campo femminile, nella classe ILCA 6, le atlete hanno disputato solamente due prove. I parziali hanno comunque consentito a Ginevra Caracciolo di gravitare in top 10. L’azzurra, inserita nella flotta blu, ha strappato una quarta e un’ottava piazza, arrivando a un totale di 27 punti netti.

Si registra invece un terzo giorno negativo per Chiara Benini Floriani. Al momento l’atleta è ventiseiesima nella graduatoria, dopo aver chiuso con i parziali di 33 e 18, attestandosi a quota 57 punti netti.

Ai piani alti della classifica, tolta la non europea Charlotte Rose degli Stati Uniti, prima con 7 punti netti, le protagoniste restano le specialiste continentali. Svettano l’ungherese Maria Erdi, seconda a due lunghezze dalla leader americana, e la belga Emma Plasschaert, che occupa la terza posizione con 21 punti netti.

Il balzo azzurro nell’ILCA 7 maschile

Ottima anche la prova dei velisti italiani nella categoria ILCA 7 maschile, complice soprattutto il vistoso balzo in avanti di Dimitri Peroni. L’azzurro è adesso terzo in classifica dopo aver terminato al quinto posto la regata odierna disputata nella flotta gialla, salendo a quota 9 punti.

In sciaanche Lorenzo Brando Chiavarini. Il velista chiude oggi dodicesimo, un piazzamento al momento che positivo che serve a difendere la sesta posizione nel computo finale.

Per quanto riguarda il primo posto, avanti il neozelandese George Gautrey. Alle sue spalle Duko Bos, attualmente secondo. Al terzo posto europeo virtuale, subito dietro all’ottimo Peroni, c’è invece Philipp Buhl in piena corsa con 10 punti totali. Da domani, mercoledì 20 maggio, comincerà ufficialmente la fase finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it