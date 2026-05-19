Martina Batini nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile, Favaretto seconda

Martina Batini diventa numero 1 del mondo nel fioretto femminile. Al 2° posto ora c’è Martina Favaretto. Entrambe le azzurre hanno superato la statunitense Kiefer che dopo oltre un anno cede lo scettro del ranking di specialità.

Martina Batini è la nuova numero 1 del mondo nel fioretto femminile. La campionessa pisana dei Carabinieri, dopo il successo di domenica scorsa nel Grand Prix di Shanghai, svetta in cima al ranking internazionale di specialità davanti alla compagna di Nazionale azzurra Martina Favaretto. Entrambe le fiorettiste italiane hanno scavalcato, nell’ultima gara della stagione di Coppa del Mondo disputata sulle pedane cinesi, l’olimpionica statunitense Lee Kiefer, primatista per oltre un anno e adesso terza in graduatoria.

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Un colpaccio meritatissimo per Martina Batini, allieva del maestro Alessandro Puccini, che si è presa la leadership grazie alla terza vittoria stagionale nel circuito iridato, la seconda in una tappa d’élite GP (a punteggio maggiorato) dopo l’affermazione dello scorso febbraio “in casa” a Torino. Secondo posto per Martina Favaretto, che nel 2025 era già stata per diverse settimane numero 1 del mondo, prima del controsorpasso di Kiefer. In quella che sembrava per mesi una “corsa a due”, tra la 24enne veneta delle Fiamme Oro allenata dal maestro Mauro Numa e l’americana detentrice del titolo mondiale, si è inserita prepotentemente la Martina più esperta, protagonista di un cammino entusiasmante.

Mamma, ingegnere e campionessa straordinaria, Martina Batini a 37 anni ha disputato una stagione di Coppa del Mondo da sogno: vittorie a Busan, Torino e Shanghai, argento al Cairo e ora anche la leadership del ranking internazionale di fioretto femminile, in cui sono complessivamente ben cinque le azzurre della Nazionale guidata dal CT Simone Vanni tra le “top 16”. Oltre a Martina Favaretto 2^, e pure lei con tre successi quest’anno (a Palma de Maiorca, al Cairo e a Istanbul), viaggiano ad alta quota anche Anna Cristino che è 6^, Arianna Errigo all’8° posto e Alice Volpi al 14°.

La stagione del fioretto, che dopo il Grand Prix di Shanghai attende adesso soltanto i grandi appuntamenti estivi, ha visto un cambio in vetta anche al maschile, dove il russo Kirill Borodachev si è preso il primato a scapito di Ryan Choi, portacolori di Hong Kong scivolato al 2° posto. In terza posizione, migliore degli azzurri, c’è Guillaume Bianchi; seguono Filippo Macchi 7° e Tommaso Marini 14°; balzo in avanti per Tommaso Martini diventato 17° dopo il podio conquistato in Cina.

Mentre il fioretto, come detto, guarda già ai Campionati Europei di Antony, in Francia, in programma dal 16 al 21 giugno, e ai successivi Mondiali di Hong Kong, dal 22 al 30 luglio, per tutte le altre specialità nel prossimo weekend ci saranno da affrontare le ultime tappe stagionali di Coppa del Mondo: gli sciabolatori saranno impegnati al Cairo, le sciabolatrici a Lima, le spadiste a Saint-Maur e gli spadisti a Berna.