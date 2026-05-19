ATP Amburgo, Cobolli eliminato all’esordio: Buse sorprende il campione in carica

Si chiude subito il cammino di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Amburgo. Il tennista azzurro, vincitore dell’ultima edizione, sconfitto in due set dal peruviano Ignacio Buse.

Finisce al primo turno l’avventura di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Amburgo. Il tennista romano, campione in carica del torneo tedesco, è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo un’ora e 31 minuti di gioco.

Prestazione molto solida da parte del numero 57 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, capace di chiudere il match senza concedere alcuna palla break all’azzurro.

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Primo set difficile per Cobolli

L’inizio di partita è stato complicato per Cobolli, che ha perso subito il servizio nel game d’apertura commettendo un doppio fallo sulla terza palla break concessa a Buse.

Il peruviano ha poi mantenuto altissima la qualità al servizio, trovando un secondo break nel settimo gioco e chiudendo il primo parziale sul 6-2 in 37 minuti.

Buse decisivo nel finale del secondo set

Nel secondo set il match è stato più equilibrato, con Cobolli capace di alzare il livello rispetto alla prima frazione.

L’azzurro, però, ha ceduto nell’undicesimo game, permettendo a Buse di salire sul 6-5 e servizio. Il peruviano ha poi chiuso l’incontro senza esitazioni, conquistando quella che rappresenta una delle vittorie più importanti della sua carriera.

Cobolli perde i 500 punti conquistati nel 2025

Per Cobolli si tratta di un’eliminazione pesante anche dal punto di vista del ranking, visto che il romano perde i 500 punti conquistati con il successo ottenuto nella scorsa edizione del torneo di Amburgo.

Buse, invece, prosegue il proprio cammino e nel prossimo turno affronterà Jakub Mensik.