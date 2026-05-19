ATP Amburgo, buona la prima per Darderi: Burruchaga battuto in due set

L’azzurro supera l’argentino Roman Burruchaga con il punteggio di 6-3, 7-6 e conquista gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo. Prossimo avversario il tedesco Yannick Hanfmann.

Luciano Darderi comincia nel migliore dei modi il suo cammino all’ATP 500 di Amburgo. Il tennista azzurro, numero 16 del mondo e reduce dalla semifinale raggiunta agli Internazionali d’Italia, ha superato all’esordio l’argentino Roman Burruchaga in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 dopo un’ora e 51 minuti di gioco. Agli ottavi di finale troverà il tedesco Yannick Hanfmann, già battuto il scorso 8 maggio al Foro Italico con un doppio 6-4.

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Primo set: break, controbreak e chiusura sul 6-3

L’avvio di partita è stato tutt’altro che lineare. Darderi ha ceduto il servizio nel game d’apertura, ma ha reagito immediatamente recuperando il break di svantaggio. Da lì l’azzurro ha preso il controllo della situazione, allungando fino al 5-1, prima di concedere un altro break all’argentino. La rimonta di Burruchaga non ha però trovato seguito: Darderi ha chiuso la prima frazione 6-3 in 48 minuti.

Secondo set: tiebreak da 0-4, rimonta da manuale

Ben più equilibrata la seconda parte del match. Darderi ha avuto diverse occasioni per strappare il servizio all’avversario, mancando quattro palle break tra il quinto e il settimo game. Nell’ottavo è stato invece Burruchaga a trovare il break, portandosi a servire per il set. La risposta dell’azzurro è stata immediata: break a 15 e parità ristabilita.

Il set è così scivolato al tiebreak, dove Darderi ha tirato fuori il carattere migliore: sotto 0-4, ha rimontato punto dopo punto fino a chiudere il match e guadagnarsi l’accesso al turno successivo.