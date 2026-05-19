Meeting internazionale Città di Savona, Jacobs guida il cast stellare: oltre 190 medaglie in pista – Le emozioni su Atletica Italiana TV

Mercoledì 20 maggio il Centro polisportivo Giulio Ottolia ospita il Meeting internazionale Città di Savona. Attesissimo Marcell Jacobs, ma saranno in gara anche Zaynab Dosso, Leonardo Fabbri, Lorenzo Simonelli e tanti protagonisti dell’atletica mondiale. Diretta su RaiSport e differita su Atletica Italiana TV.

Il Meeting internazionale Città di Savona si prepara a vivere un’edizione di altissimo livello tecnico e spettacolare. L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio al Centro polisportivo Giulio Ottolia, con inizio gare alle ore 15:45 e diretta integrale su RaiSportHD. Mentre sarà disponibile assistere alla differita su Atletica Italiana TV.

Alla Fontanassa arriveranno atleti provenienti da 31 Paesi diversi, con un palmarès complessivo che comprende 198 medaglie internazionali conquistate tra Giochi Olimpici, Mondiali e campionati continentali, sia assoluti che giovanili.

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Marcell Jacobs grande protagonista a Savona

La stella più attesa sarà senza dubbio Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 a Tokyo 2021 tornerà sulla pista di Savona nei 100 metri, gara che ha già vinto tre volte in carriera.

Proprio sulla pista ligure, nel 2021, Jacobs riuscì per la prima volta a scendere sotto il muro dei 10 secondi.

L’azzurro si presenterà con un curriculum impreziosito da due ori olimpici, un oro e un argento mondiale e quattro titoli europei.

Da Dosso a Fabbri: tanti azzurri da seguire

Il meeting vedrà protagonisti anche altri grandi nomi dell’atletica italiana.

Attesissima Zaynab Dosso nei 100 femminili, dove affronterà atlete del calibro di Maia McCoy, Imani Lansiquot e Patrizia Van Der Weken.

Nel getto del peso riflettori puntati su Leonardo Fabbri, campione europeo e detentore del record italiano assoluto, che sfiderà tra gli altri Konrad Bukowiecki e Scott Lincoln.

Grande attesa anche per Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, chiamato a confrontarsi con Asier Martinez, Louis Francois Mendy e Damien Czykier.

Tra gli italiani in gara anche Samuele Ceccarelli, Dalia Kaddari, Elisa Valensin, Lorenzo Benati, Giada Carmassi, Alice Muraro, Dariya Derkach e Riccardo Ferrara.

Le stelle internazionali del meeting

A Savona arriveranno anche diversi protagonisti del panorama mondiale.

Nel triplo femminile sarà in gara Thea LaFond, oro olimpico di Parigi 2024 e prima medaglia d’oro olimpica nella storia della Dominica.

Presente anche Eugene Omalla, campione olimpico con l’Olanda nella staffetta 4×400 mista.

Tra gli altri nomi di rilievo spiccano Reynier Mena nei 200 metri, Narve Gilje Nordas nei 1500 e Viktorija Tkachuk nei 400 ostacoli.

Dove vedere il Meeting di Savona in tv e streaming

Il Meeting internazionale Città di Savona sarà trasmesso in diretta tv gratuita su RaiSportHD.

La diretta streaming sarà disponibile gratuitamente su Rai Play.

Prevista anche una differita streaming su Atletica Italiana TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, a partire dalle ore 19.