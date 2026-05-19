Alcaraz si ferma ancora: niente stagione sull’erba, salterà anche Wimbledon

Carlos Alcaraz ha annunciato il forfait per Queen’s e Wimbledon a causa del problema al polso destro che lo tiene fermo da aprile. Lo spagnolo continuerà il recupero puntando al ritorno sul cemento nordamericano.

Carlos Alcaraz non sarà protagonista della stagione sull’erba. Il tennista spagnolo ha annunciato il forfait sia per il torneo del Queen’s che per Wimbledon, spiegando di non aver ancora recuperato completamente dal problema al polso destro che lo costringe ai box da metà aprile.

Per il numero 2 del mondo si tratta di un nuovo stop pesante dopo aver già saltato Madrid, Roma e Roland Garros, torneo nel quale era il campione in carica.

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L’annuncio di Alcaraz sui social

A comunicare la decisione è stato lo stesso Alcaraz attraverso un messaggio pubblicato su X.

«La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare e per questo devo rinunciare alla stagione sull’erba al Queen’s e a Wimbledon», ha scritto lo spagnolo.

«Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno tantissimo. Continuiamo a lavorare per tornare il prima possibile».

Il problema al polso e i tornei saltati

Alcaraz si era infortunato al polso destro durante il torneo di Barcellona disputato ad aprile.

Da quel momento il 23enne spagnolo non è più riuscito a tornare in campo, rinunciando progressivamente ai principali appuntamenti della stagione europea.

Tra questi anche Wimbledon, torneo in cui nel 2025 era arrivato fino alla finale persa contro Jannik Sinner.

Ranking ATP: occasione per Sinner

La doppia rinuncia ai tornei londinesi costerà ad Alcaraz anche punti pesanti nel ranking ATP.

Lo spagnolo perderà infatti 1800 punti complessivi, lasciando così a Jannik Sinner la possibilità di aumentare ulteriormente il vantaggio in classifica mondiale.

Per quanto riguarda il rientro, l’ipotesi più probabile sembra ora quella di un ritorno direttamente nella stagione sul cemento nordamericano.