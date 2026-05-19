Cambio al volante della Formula 1, c'entra la Ferrari: ecco chi lo sostituirà - Sportface.it

Cambio al volante della Formula 1, c’entra la Ferrari: ecco chi lo sostituirà

Esteban Ocon potrebbe non arrivare fino in fondo alla stagione con la Haas. La voce gira forte, arriva dal Sud America e va trattata per quello che è: un’indiscrezione pesante, non ancora una decisione ufficiale.

Però in Formula 1 certe frasi non escono mai per caso, soprattutto quando riguardano un sedile, un team principal e un compagno di squadra che sta andando meglio.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, il rapporto tra Ocon e Ayao Komatsu si sarebbe deteriorato, in particolare dopo il weekend di Miami. Il team principal della Haas non sarebbe soddisfatto del rendimento del francese e, sempre secondo la fonte, non sarebbe nemmeno certo che Ocon possa completare il campionato.

Il nome per il dopo Ocon

Il possibile sostituto sarebbe Jack Doohan. L’australiano, rimasto senza posto in Alpine dopo l’arrivo di Franco Colapinto, è oggi pilota collaudatore della Haas e per questo sarebbe una delle opzioni più semplici da attivare in caso di cambio immediato.

La situazione va letta senza correre troppo. Ocon ha esperienza, ha vinto un Gran Premio, conosce bene la pressione del paddock. Però alla Haas il confronto interno con Oliver Bearman starebbe pesando parecchio. Se il giovane britannico continua a crescere e il francese resta più indietro, per una squadra di metà gruppo ogni punto perso diventa un problema vero.

Dove entra in gioco la Ferrari

Il collegamento con la Ferrari c’è, ma va spiegato bene: non significa che Maranello stia decidendo il futuro di Ocon. La Haas è motorizzata Ferrari e lavora da anni dentro un rapporto tecnico stretto con il Cavallino, ma la scelta del pilota resta una questione della scuderia americana.

Il punto è un altro: quando si muove qualcosa in Haas, in Italia la notizia interessa anche perché quel team corre con power unit Ferrari. Ogni cambio al volante può incidere sul lavoro in pista, sui dati raccolti, sulla gestione dei weekend e sul modo in cui una squadra cliente porta avanti lo sviluppo.

Ocon per ora resta al suo posto, ma il rumore attorno al suo sedile si fa sempre più insistente.