Giro d’Italia, Ganna domina la cronometro Massa-Viareggio: Vingegaard guadagna su Eulálio ma il portoghese resta in rosa

Lo specialista della Netcompany Ineos vince la decima tappa in 45’53”, con Arensman secondo a 1’54” e Cavagna terzo a 1’59”. Il danese si avvicina a 27″ dalla maglia rosa.

Filippo Ganna non lascia briciole. Lo specialista della Netcompany Ineos domina la decima tappa del Giro d’Italia 2026, la cronometro Massa-Viareggio di 42 chilometri, chiudendo la propria prova in 45’53”, un tempo che nessuno è riuscito nemmeno ad avvicinare. Secondo il compagno di squadra olandese Thymen Arensman a 1’54”, terzo il francese Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) a 1’59”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ganna dall’inizio alla fine

La prova contro il tempo ha rispettato i pronostici della vigilia. Ganna ha fatto segnare il miglior tempo già al primo intertempo sul traguardo di Massa, e da lì non si è mai voltato indietro. Soltanto Arensman, unico uomo di classifica capace di restare in contatto col compagno di squadra, ha reso la sua gara meno solitaria. Al traguardo di Viareggio l’azzurro della Netcompany Ineos ha commentato così: «Oggi siamo andati forte, sono veramente soddisfatto. Come lavoro di squadra abbiamo lavorato davvero bene, abbiamo ancora qualche asso nella manica. La testa ha sofferto, 45 minuti non sono facili da gestire, ma dalla macchina mi incitavano e mi davano i consigli giusti».

Classifica generale: Vingegaard a 27″ da Eulálio

In chiave classifica generale la tappa sorriderà a Jonas Vingegaard: il danese della Visma ha chiuso tredicesimo a 3′ da Ganna ma ha guadagnato circa 2 minuti su Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), che nonostante tutto difende la maglia rosa per soli 27 secondi. Cede invece terreno Felix Gall, crollato col passare dei chilometri e finito a circa 30″ dal danese. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), dopo il malessere accusato domenica, ha cercato di limitare i danni perdendo 18″ da Vingegaard.

Ordine d’arrivo

Filippo Ganna — 45’53” Thymen Arensman — +1’54” Rémi Cavagna — +1’59” Sjoerd Bax — +2’04” Derek Gee — +2’16”

Domani l’undicesima tappa: la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 chilometri, una frazione collinare dove i fuggitivi potrebbero tentare l’affondo da lontano.