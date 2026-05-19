Europei Outdoor di tiro con l’arco, bene gli azzurri nel ranking round: brillano Di Francesco e Nespoli

Ad Antalya si è aperta la rassegna continentale outdoor con le qualifiche del ricurvo. Roberta Di Francesco chiude quinta tra le donne, Mauro Nespoli sesto nel maschile. Italia terza sia nella gara a squadre maschile che femminile.

Sono iniziati ad Antalya, in Turchia, gli Europei Outdoor di tiro con l’arco con la giornata dedicata al ranking round della divisione ricurvo. Le 72 frecce di qualifica hanno definito il tabellone degli scontri diretti, mentre nel pomeriggio sarà la volta della divisione compound.

Per l’Italia arrivano segnali positivi soprattutto da Roberta Di Francesco e Mauro Nespoli, migliori azzurri della giornata rispettivamente con il quinto e il sesto posto.

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Nespoli sesto nel ricurvo maschile

Nel ranking round maschile il miglior punteggio è stato quello del francese Addis con 688 punti, davanti al turco Gazoz e al tedesco Wieser, entrambi a quota 684.

Mauro Nespoli ha chiuso in sesta posizione con 674 punti, risultato che gli vale l’accesso diretto ai sedicesimi di finale.

Matteo Borsani è invece 21esimo con 660 e partirà dai ventiquattresimi affrontando il vincente della sfida tra Sotak e Sjoberg.

Federico Musolesi ha terminato al 31° posto con 655 e debutterà nel primo turno contro lo slovacco Borovski.

Italia terza nella gara a squadre maschile

Buona anche la prova del team maschile azzurro, che ha chiuso la qualifica al terzo posto con 1989 punti.

Davanti all’Italia soltanto la Turchia, seconda con 2018, e la Francia, leader con 2021.

Giovedì gli azzurri affronteranno agli ottavi la vincente della sfida tra Bulgaria e Repubblica Ceca.

Roberta Di Francesco quinta nel femminile

Nel ranking round femminile il miglior risultato è stato ottenuto dalla ceca Horachkova con 672 punti, davanti alle spagnole Canales e Alvarez Gonzalez.

Roberta Di Francesco ha chiuso quinta con 662 punti, stesso punteggio dell’austriaca Straka ma con due ori in meno, conquistando comunque l’accesso diretto ai sedicesimi di finale.

Tatiana Andreoli è nona con 658, mentre Chiara Rebagliati ha terminato al 24° posto con 643.

Andreoli affronterà ai ventiquattresimi la vincente tra Abdurahmanova e Amato, mentre Rebagliati sfiderà la vincente tra Huseynli e Vanlangenakker.

Terzo posto anche per il team femminile e mixed team quarto

L’Italia femminile ha ottenuto il terzo posto nella gara a squadre con 1963 punti, a una sola lunghezza dalla Gran Bretagna e dietro alla Spagna, prima con 1971.

Giovedì le azzurre affronteranno agli ottavi una tra Repubblica Ceca e Azerbaijan.

Nel mixed team Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco hanno chiuso quarti con 1336 punti.

La Francia ha dominato la classifica con 1348, davanti alla Turchia e alla Germania.

Il duo italiano tornerà in gara giovedì contro la vincente del confronto tra Austria e Bielorussia.