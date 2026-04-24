Vela, gioia tutta Azzurra: Marta Maggetti ha vinto la Semaine Olympique Francaise

La Semaine Olympique Française 2026 è arrivata ai suoi atti decisivi: grande gioia per Marta Maggetti, ma bene anche Pianosi

Abbiamo seguito con grande attenzione gli eventi nelle acque di Hyeres, dove si sta disputando la Semaine Olympique Française 2026, con tutte le classi olimpiche in ballo. Vi stiamo raccontando di un’Italia che si sta facendo valere e sta mostrando il suo volto migliore.

Oggi era una giornata decisamente importante, proprio perché si decidevano alcuni risultati pesanti per quanto riguarda la Formula Kite e l’IQFoil. In entrambi i casi, gli italiani sono stati protagonisti per tutta la settimana, ma oggi è arrivato un responso decisivo.

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Infatti, nell’IQFoil femminile, c’è stata una meravigliosa vittoria di Marta Maggetti, la prima in carriera nella competizione. Grande gioia al femminile per tutto il panorama della vela azzurra. In finale, Maggetti è riuscita ad avere la meglio sull’israeliana Tamar Steinberg, che si è piazzata al secondo posto davanti alla cinese Yan Zheng.

Pianosi ha chiuso al secondo posto nella Formula Kite

L’Italia è stata grande protagonista anche in Formula Kite. Il nome da ricordare, in questo caso, è quello di Riccardo Pianosi che ha perso solo contro Maximilian Maeder, piazzandosi al secondo posto in questa classe. Al terzo posto il cinese Huang Qibin, davanti all’elvetico Gian Stragiotti.

Piccola menzione per il Nacra17, che vivrà domani il suo atto finale. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno chiuso la Gold Fleet al quarto posto con 48 punti. Una rottura nella giornata di ieri ha interrotto un percorso praticamente perfetto per loro. Al momento, in testa ci sono gli argentini Mateo Majdalani-Eugenia Bosco con 28, prima degli italiani Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei.