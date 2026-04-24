Tragedia nel ciclismo: Cristian Munoz è scomparso dopo una caduta al Tour du Jura

Cristian Camilo Munoz è scomparso a 30 anni per via dei postumi di una caduta al Tour du Jura: cosa è successo

Il ciclismo è fatto di grandi corse, resistenza, salite e discese per la gloria. Ma a volte anche le stupende competizioni agonistiche, che fanno il giro del mondo, passano in secondo piano. Soprattutto di fronte a tragedie in cui un atleta perde la vita.

Purtroppo è anche quello che dobbiamo raccontarvi nella serata di oggi. Cristian Munoz non ce l’ha fatta e si aggiunge alla lista di ciclisti che hanno perso la vita prematuramente. Il corridore della NU Colombia ha subito una brutta caduta durante il Tour du Jura.

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Nonostante ciò, ha deciso di accompagnare i suoi compagni di squadra in Spagna per l’appuntamento successivo. Una volta arrivato a Oviedo, però, le sue condizioni di salute sono peggiorate in maniera drastica.

L’incredibile morte di Cristian Munoz: tutto il mondo del ciclismo è in lutto

Secondo i media colombiani, Munoz aveva riportato una ferita molto profonda al ginocchio sinistro. Una volta in Spagna, è stato ricoverato in una clinica dove hanno diagnosticato una brutta infezione.

Purtroppo, c’è stato un peggioramento repentino delle sue condizioni che l’ha portato alla morte nel giro di poche ore. L’annuncio è stato dato dai canali ufficiali della NU Colombia: “Era un ragazzo che ha trasformato che ha trasformato ogni chilometro in una dimostrazione di passione, cuore e dedizione”, hanno scritto.

Ricordiamo che Munoz aveva corso per ben tre stagioni anche con la UAE Emirates. La sua perdita è davvero pesante da assorbire per tutti gli amanti dello sport e del ciclismo.