Sinner suda, ma parte con una vittoria a Madrid: Bonzi ko al terzo set

Il numero uno del mondo supera il secondo turno del Masters 1000 dopo una battaglia: 6-7 6-1 6-4 e striscia aperta a 23 successi.

Esordio vincente per Sinner

Jannik Sinner inizia con una vittoria il suo percorso al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione, in corso sulla terra battuta della Caja Magica.

Il numero uno del mondo, entrato direttamente al secondo turno, ha superato il francese Benjamin Bonzi, numero 104 del ranking ATP, al termine di una sfida più complicata del previsto.

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Rimonta dopo il primo set

Sinner ha ceduto il primo set al tie-break (6-7), prima di cambiare marcia nei successivi parziali.

L’azzurro ha dominato il secondo set per 6-1 e ha chiuso il match nel terzo con il punteggio di 6-4, confermando la propria solidità nei momenti decisivi.

Striscia aperta nei Masters 1000

Con questo successo, Sinner allunga a 23 la sua striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000, iniziata a Parigi lo scorso anno.

Prossimo avversario

Al terzo turno affronterà il danese Elmer Moller, numero 169 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Il suo avversario ha beneficiato del ritiro di Gabriel Diallo, quando si trovava avanti 7-5 3-3.

Un possibile record storico

A Madrid, Sinner potrebbe entrare nella storia diventando il primo tennista a vincere cinque Masters 1000 consecutivi.

Djokovic e Nadal si sono fermati a quattro successi di fila. L’azzurro arriva nella capitale spagnola dopo i trionfi a Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo.