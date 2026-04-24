Pellizzari trionfa al Tour of the Alps 2026: vittoria anche nell’ultima tappa

Il 22enne italiano domina la corsa e riporta un azzurro sul gradino più alto dopo 13 anni.

Successo italiano al Tour of the Alps

Giulio Pellizzari conquista il Tour of the Alps 2026, dominando la corsa a tappe e imponendosi anche nella quinta e ultima frazione.

Il 22enne marchigiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha chiuso in testa la tappa finale di 128,6 km da Trento a Bolzano, confermando la superiorità mostrata durante tutta la competizione.

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Ultima tappa e classifica generale

Sul traguardo Pellizzari ha preceduto Egan Bernal (INEOS Grenadiers), secondo sia nella tappa sia nella classifica generale, e Michael Storer (Tudor Pro Cycling).

Una vittoria netta, costruita giorno dopo giorno e suggellata con un finale autoritario.

Italia di nuovo al vertice

Il successo di Pellizzari riporta un italiano sul gradino più alto della corsa dopo 13 anni. L’ultimo a riuscirci era stato Vincenzo Nibali nel 2013, quando la gara si chiamava ancora Giro del Trentino.