MotoGP Jerez, Alex Marquez davanti a tutti nelle prequalifiche

Il pilota Gresini chiude con il miglior tempo in 1:35.704: Ducati in evidenza, Di Giannantonio secondo e Bezzecchi terzo.

Alex Marquez il più veloce a Jerez

Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2026 in corso sul circuito di Jerez.

Il pilota del team Gresini ha chiuso in 1:35.704, precedendo la Ducati di Fabio Di Giannantonio (+0.333) e l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.506).

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Ducati protagonista, Aprilia in crescita

Doppietta Ducati nelle prime due posizioni, con Aprilia subito alle spalle grazie al terzo posto di Bezzecchi.

Quarto tempo per Marc Marquez (+0.523), seguito da Ai Ogura. Sesto Francesco Bagnaia, protagonista di una caduta nelle prime fasi della sessione ma comunque capace di accedere direttamente alla Q2.

I piloti in Q2

Completano la top ten Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Jorge Martin ed Enea Bastianini, tutti qualificati direttamente alla Q2 che assegnerà la pole position.

Restano esclusi, tra gli altri, Pedro Acosta, che dovrà passare dalla Q1, così come gli altri piloti fuori dalla top ten.

Segnali di crescita per Marquez

Per Alex Marquez si tratta di un risultato significativo dopo un inizio di stagione complicato. Il pilota spagnolo ha ritrovato competitività sul tracciato di Jerez, dove in passato ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP.

“Questa pista mi piace molto. Qui abbiamo trovato un setup buono, i problemi che ho avuto ad inizio anno qui non ci sono. Mi sono sentito bene, ho mantenuto il flow e sono stato veloce. Sono molto contento”, ha dichiarato al termine della sessione.

Sessione movimentata

La Practice è stata caratterizzata anche da alcune cadute: oltre a Bagnaia, è finito a terra Jorge Martin, senza conseguenze fisiche.

Distacchi molto contenuti nella parte centrale della classifica: tra il terzo posto e la quindicesima posizione il margine è stato di appena 257 millesimi.