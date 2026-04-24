WTA Madrid: Cirstea elimina Grant al secondo turno, Errani-Paolini vincono nel doppio

La 18enne azzurra cede 6-2 7-6 alla rumena numero 26 del mondo, ma lotta alla pari nel secondo set andando a servire per il parziale sul 5-4. Primo successo invece per la coppia Errani-Paolini, teste di serie numero uno nel doppio
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Nonostante il divario di classifica, Grant non si arrende e tiene botta nel secondo set, arrivando addirittura a servire per il parziale sul 5-4. La rimonta della Cirstea è però inesorabile: la rumena recupera lo svantaggio e porta la sfida al tie-break, dove ha la meglio sulla giovane italiana.
Errani-Paolini al via con una vittoria nel doppio
Buone notizie invece dal tabellone di doppio, dove Sara Errani e Jasmine Paolini, teste di serie numero uno del torneo, esordiscono con una vittoria. Le due azzurre si impongono 7-5 7-6 sull’ucraina Kichenok e la giapponese Ninomiya, confermando le aspettative della vigilia.