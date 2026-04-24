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Tennis

WTA Madrid: Cirstea elimina Grant al secondo turno, Errani-Paolini vincono nel doppio

Franz Monaco
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Tennis BJK Cup 2026 Italia vs Giappone
Sara Errani and Jasmine Paolini celebrate the victory against Japan during the Billie Jean King Cup by Gainbridge Qualifiers 2026, match between Italy and Japan at ASD Colle degli Dei on April 11, 2026 in Velletri, Italy.

La 18enne azzurra cede 6-2 7-6 alla rumena numero 26 del mondo, ma lotta alla pari nel secondo set andando a servire per il parziale sul 5-4. Primo successo invece per la coppia Errani-Paolini, teste di serie numero uno nel doppio

Si ferma al secondo turno il cammino di Tyra Grant nel WTA 1000 di Madrid. La diciottenne azzurra, numero 262 del mondo, esce di scena con il punteggio di 6-2 7-6 contro la rumena Sorana Cirstea, numero 26 del ranking WTA.

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Nonostante il divario di classifica, Grant non si arrende e tiene botta nel secondo set, arrivando addirittura a servire per il parziale sul 5-4. La rimonta della Cirstea è però inesorabile: la rumena recupera lo svantaggio e porta la sfida al tie-break, dove ha la meglio sulla giovane italiana.

Tyra Grant - Foto Felice Calabro' / IPA

Tennis Internazionali d’Italia BNL, Tyra Caterina Grant (ITA), Rome, May 7, 2025. Foto Felice Calabro’

Errani-Paolini al via con una vittoria nel doppio

Buone notizie invece dal tabellone di doppio, dove Sara Errani e Jasmine Paolini, teste di serie numero uno del torneo, esordiscono con una vittoria. Le due azzurre si impongono 7-5 7-6 sull’ucraina Kichenok e la giapponese Ninomiya, confermando le aspettative della vigilia.

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