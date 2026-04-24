Europei Under 23 di scherma a Cagliari: al via domani, diretta su Assalto TV e Amazon Prime Video

La terza edizione italiana degli Europei Under 23 apre i battenti sabato 25 aprile tra la Fiera e il PalaPirastu. Dodici azzurri in pedana nella prima giornata, con le finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma e per la prima volta su Amazon Prime Video dalle ore 19:00.

È stata presentata oggi a Cagliari, nella Sala Consiliare del Municipio, la kermesse continentale che da domani animerà la città sarda: i Campionati Europei Under 23 di Scherma “Cagliari 2026”, in programma dal 25 al 28 aprile tra la Fiera e il PalaPirastu, dove si terranno le finali per le medaglie d’oro. Le pedane di qualificazione saranno trasmesse in live streaming sul canale Fencing Vision della Confederazione Europea, mentre le finali godranno di una doppia copertura televisiva: dalle ore 19:00 in diretta su Assalto – La TV della Scherma, disponibile gratuitamente attraverso la piattaforma Sportface, e per la prima volta anche su Amazon Prime Video.

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A fare gli onori di casa il Vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma, Daniele Garozzo, olimpionico del fioretto, che ha portato i saluti del Presidente federale Luigi Mazzone: «I Campionati Europei Under 23 sono un evento di cartello per la scherma italiana e internazionale. Siamo orgogliosi di ospitarli in Italia, grazie allo sforzo di Cagliari, e determinati a essere protagonisti in pedana, con un’ottima delegazione, in una kermesse che è da sempre una fucina di campioni». Garozzo ha inoltre sottolineato come dal 2008 a oggi ben 20 schermidori azzurri saliti sul podio in questi Europei siano poi diventati medagliati olimpici, a testimonianza del valore della categoria Under 23 come trampolino verso i grandi palcoscenici.

Al tavolo della conferenza stampa si sono alternati i rappresentanti delle istituzioni locali. L’Assessore allo sport del Comune di Cagliari Giuseppe Macciotta ha ricordato la vocazione della città agli eventi internazionali, mentre il Presidente del Consiglio Comunale Marco Benucci ha evidenziato il legame profondo tra Cagliari e la scherma. Marzia Cilloccu, dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, ha definito la scherma «un’eccellenza dello sport italiano», e Cristiano Erriu, Segretario generale della Camera di Commercio di Cagliari, ha sottolineato l’orgoglio di ospitare l’evento presso la Fiera cittadina.

È la terza volta che gli Europei Under 23 toccano il suolo italiano, dopo Monza nel 2008 e Vicenza nel 2015. Undici anni dopo, tocca a Cagliari.

Il programma e gli azzurri in gara

Sabato 25 aprile — Live Assalto TV e Amazon Prime Video dalle 19:00 Sciabola maschile individuale (Edoardo Cantini, Marco Stigliano, Leonardo Tocci, Lupo Veccia Scavalli); Spada femminile individuale (Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Vittoria Siletti); Fioretto maschile individuale (Raian Adoul, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Matteo Iacomoni).

Domenica 26 aprile — Live Assalto TV e Amazon Prime Video dalle 19:00 Sciabola femminile individuale (Amelia Giovannelli, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Manuela Spica); Spada maschile individuale (Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli); Fioretto femminile individuale (Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Matilde Molinari).

Lunedì 27 aprile — Live Assalto TV e Amazon Prime Video dalle 16:00 Sciabola maschile a squadre; Spada femminile a squadre; Fioretto maschile a squadre.

Martedì 28 aprile — Live Assalto TV e Amazon Prime Video dalle 16:00 Sciabola femminile a squadre; Spada maschile a squadre; Fioretto femminile a squadre.

La delegazione azzurra

Fioretto femminile: Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Matilde Molinari (riserva: Margherita Lorenzi) Fioretto maschile: Raian Adoul, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Matteo Iacomoni (riserva: Mattia De Cristofaro) Sciabola femminile: Amelia Giovannelli, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Manuela Spica (riserva: Carlotta Fusetti) Sciabola maschile: Edoardo Cantini, Marco Stigliano, Leonardo Tocci, Lupo Veccia Scavalli (riserva: Marco Mastrullo) Spada femminile: Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Vittoria Siletti (riserva: Vera Perini) Spada maschile: Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli (riserva: Marco Locatelli)

Staff: Capo Delegazione Paolo Menis, Segretario Generale Marco Cannella. Tecnici fioretto: Francesco Archivio e Valerio Aspromonte; sciabola: Enrico Berrè e Diego Occhiuzzi; spada: Giacomo Falcini e Maurizio Mencarelli. Medico: Valdo Cesareo; fisioterapista: Riccardo Lazzari; armiere: Angelo Pavan.