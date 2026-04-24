Alcaraz si ferma: niente Roma e Roland Garros, cambia la corsa al ranking

Lo spagnolo rinuncia ai due tornei sulla terra dopo l’infortunio al polso: Sinner può allungare in classifica.

Forfait ufficiale per Alcaraz

Carlos Alcaraz non prenderà parte agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Il tennista spagnolo, campione in carica in entrambi i tornei, ha annunciato il forfait a causa dell’infortunio al polso accusato a Barcellona.

“Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in pista”, ha scritto sui social.

“È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti di qui”.

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L’infortunio a Barcellona

Il problema fisico è emerso all’esordio dell’ATP 500 di Barcellona contro Virtanen. Durante il primo set Alcaraz ha accusato dolore al polso destro, chiedendo l’intervento del fisioterapista.

Nonostante sia riuscito a concludere il parziale, il fastidio non è rientrato, costringendolo prima al ritiro dal torneo catalano e poi anche dal Masters 1000 di Madrid.

“Madrid è casa mia… mi fa male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo”, aveva spiegato il tennista nel comunicare l’assenza al torneo di casa.

Ranking: occasione per Sinner

L’assenza a Roma e Parigi avrà un impatto significativo sulla classifica ATP. Alcaraz perderà infatti 3000 punti, arrivando da campione in carica in entrambi i tornei.

Una situazione che favorisce Jannik Sinner, che potrà consolidare il primo posto nel ranking mondiale. Anche l’azzurro dovrà difendere punti importanti, avendo raggiunto le finali sia agli Internazionali d’Italia sia al Roland Garros, ma il margine su Alcaraz è destinato comunque ad aumentare.