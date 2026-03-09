Vela, bene Ferrari e Dubbini agli Europei 470: gli italiani in top 10

L’Italia è partita subito bene ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto: oltre a Ferrari e Dubbini, un’altra coppia è in top 10

Cambia la stagione, ma non lo sport che ci tiene compagnia e calamita le attenzioni di migliaia di appassionati in tutta Italia. Ora è tempo di partire con la grande stagione della vela, proprio ora che è iniziato il primo grande evento della stagione per la vela olimpica.

Si tratta dei Campionati Europei Open del 470 misto, che si stanno svolgendo a Vilamoura. Nello scenario suggestivo della costa portoghese dell’Algarve si sono svolte le prime tre regate di flotta della Qualifying Series. Domani si concluderà, decidendo di fatto i migliori 25 equipaggi alla Gold Fleet.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le condizioni meteo restano un fattore decisivo, come ogni competizione di vela, e vedremo se il 10 marzo sarà davvero il giorno giusto. Ma nel frattempo c’è da registrare l’ottima prova da parte di due coppie italiane.

Ferrari e Dubbini protagonisti agli Europei 470: cosa è successo

Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini si sono messi in evidenza già nel day-1, collezionando tre piazzamenti importanti. Sono arrivati secondi, primi e terzi nella flotta blu e andando in testa alla classifica generale con tre punti netti.

Ma non si può cantare vittoria. C’è ancora grande equilibrio nei dintorni della vetta. Seguono a un punto di distacco i britannici Martin Wrigley/Bettine Harris e i francesi Matisse Pacaud/Lucie De Gennes. Prima degli spagnoli Jordi Xammar/Marta Cardona Alcantara e i portoghesi Diogo Costa/Carolina Joao e Beatriz Gago/Rodolfo Pires. Decima piazza provvisoria a -5 per Elena Berta/Giulio Calabrò con uno score di 9-4-5 nel gruppo bianco.