Short track, Mondiali di Montreal: i convocati dell’Italia per la rassegna iridata

Dal 13 al 15 marzo alla Maurice Richard Arena di Montreal si disputano i Campionati Mondiali di short track che chiuderanno la stagione 2025-26. L’Italia sarà al via con dieci atleti, equamente divisi tra settore maschile e femminile.

La stagione dello short track si prepara al suo ultimo atto. Da venerdì 13 a domenica 15 marzo la Maurice Richard Arena di Montreal, in Canada, ospiterà la 50ª edizione dei Campionati Mondiali, appuntamento che chiuderà ufficialmente la stagione 2025-26 della disciplina dopo le quattro tappe del World Tour e i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’Italia sarà presente con dieci atleti, divisi equamente tra uomini e donne.

I convocati azzurri

Nel settore maschile gareggeranno:

Mattia Antonioli (C.S. Esercito)

Thomas Nadalini (Fiamme Oro)

Lorenzo Previtali (Fiamme Oro)

Pietro Sighel (Fiamme Gialle)

Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri)

Nel settore femminile saranno invece al via:

Chiara Betti (Fiamme Gialle)

Margherita Betti (Fiamme Gialle)

Elisa Confortola (Fiamme Oro)

Gloria Ioriatti (Fiamme Oro)

Arianna Sighel (Fiamme Oro)

Lo staff azzurro

La delegazione italiana sarà seguita a Montreal dagli allenatori nazionali Qi Mengyao, Derrick Campbell e Nicola Rodigari, sotto la guida del direttore delle squadre nazionali Kenan Gouadec.

Il dirigente ha spiegato che il Mondiale post olimpico rappresenta sempre una fase particolare della stagione, perché gli atleti devono trovare il giusto equilibrio tra allenamento e recupero dopo la fatica dei Giochi. Gouadec ha inoltre sottolineato come molti pattinatori arriveranno alla rassegna iridata con grande motivazione per riscattare eventuali risultati deludenti alle Olimpiadi.

La squadra azzurra conosce bene la pista di Montreal e, dopo il lavoro svolto in seguito ai Campionati Italiani, si presenta alla rassegna con una condizione fisica considerata interessante. Il Mondiale rappresenterà anche uno sguardo al futuro con l’esordio internazionale senior di Margherita Betti.

Il programma delle gare

Il programma della rassegna prevede venerdì dedicato alle batterie e alle qualificazioni, con inizio alle ore 16 italiane.

Sabato saranno assegnate le medaglie nei 500 metri e 1.500 metri maschili, nei 1.000 metri femminili e nella staffetta femminile.

Domenica, infine, verranno assegnati i titoli nella staffetta mista, nei 500 metri femminili, nei 1.000 metri maschili, nei 1.500 metri femminili e nella staffetta maschile.

Il calendario delle finali

Sabato 14 marzo

Ore 18.35 – inizio competizioni

Ore 19.35 – finale 500 metri maschili

Ore 20.50 – finale 1.000 metri femminili

Ore 21.15 – finale 1.500 metri maschili

Ore 21.35 – finale staffetta femminile

Domenica 15 marzo

Ore 18.35 – finale staffetta mista

Ore 20.10 – finale 500 metri femminili

Ore 20.25 – finale 1.000 metri maschili

Ore 21.20 – finale 1.500 metri femminili

Ore 21.40 – finale staffetta maschile