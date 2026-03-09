NBA su Sky, sette partite in diretta: dai Thunder già ai playoff al grande show del Madison Square Garden

Una settimana ricca di basket NBA su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Si parte nella notte tra lunedì e martedì con Oklahoma City-Denver, si chiude domenica con New York-Golden State al Madison Square Garden.

Sette partite di regular season NBA in arrivo su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Una settimana intensa di pallacanestro americano, con squadre già qualificate ai playoff e sfide di grande fascino, dall’Oklahoma City Arena fino al Madison Square Garden di New York.

Si parte con i Thunder, già ai playoff

La programmazione si apre nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo. Alle 0.30 su Sky Sport Basket va in scena Oklahoma City-Denver: i Thunder, già certi della qualificazione ai playoff, ospitano i Nuggets di Nikola Jokic. A seguire, alle 3.00, i New York Knicks fanno visita ai Los Angeles Clippers.

Due notti di fuoco tra martedì e giovedì

Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo doppio appuntamento su Sky Sport Basket: alle 0.30 i Dallas Mavericks sono di scena ad Atlanta contro gli Hawks, mentre alle 4.00 Anthony Edwards e i suoi Minnesota Timberwolves sfidano i Lakers in trasferta. Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, alle 3.00, i Nuggets di Jokic tornano in campo contro i Rockets di Kevin Durant e Alperen Sengun.

Il weekend si chiude con due grandi classiche

Il fine settimana regala altri due appuntamenti di lusso. Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo, all’1.30, Denver affronta nuovamente i Lakers. La settimana NBA si chiude nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo all’1.00 con il grande spettacolo del Madison Square Garden: New York Knicks contro i Golden State Warriors di Stephen Curry.

La programmazione completa

Notte lunedì 9 – martedì 10 marzo Ore 0.30 – Oklahoma City-Denver (Sky Sport Basket) | Replica martedì 10 alle 11, 16.15 e 21 con Flavio Tranquillo e Davide Pessina Ore 3.00 – Los Angeles Clippers-New York (Sky Sport Basket)

Notte martedì 10 – mercoledì 11 marzo Ore 0.30 – Atlanta-Dallas (Sky Sport Basket) Ore 4.00 – Los Angeles Lakers-Minnesota (Sky Sport Basket) | Replica mercoledì 11 alle 11 e 17.15 con Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Notte mercoledì 11 – giovedì 12 marzo Ore 3.00 – Denver-Houston (Sky Sport Basket)

Notte sabato 14 – domenica 15 marzo Ore 1.30 – Denver-Los Angeles Lakers (Sky Sport Basket) | Replica domenica 15 alle 11 e 17.30 con Davide Fumagalli e Matteo Soragna

Notte domenica 15 – lunedì 16 marzo Ore 1.00 – New York-Golden State (Sky Sport Basket) | Replica lunedì 16 alle 11, 15.45 e 20 con Flavio Tranquillo e Davide Pessina

