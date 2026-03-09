Donato Telesca campione europeo di paraPowerlifting: doppio record continentale negli 80 kg

Il lucano si conferma sul trono d’Europa sollevando 215 kg nella categoria fino a 80 kg. Sansone conquista l’oro Rookie alla prima gara nella nuova categoria. L’Italia chiude gli Europei con 28 medaglie, 14 delle quali d’oro.

Donato Telesca è ancora campione europeo di paraPowerlifting nella categoria fino a 80 kg. L’azzurro non si limita a difendere il titolo continentale: nel corso della gara migliora per due volte il suo stesso record europeo, riscrivendo i libri della specialità.

Due record europei in una sola gara

Telesca entra in competizione con 207 kg, superando immediatamente tutti gli avversari e ritoccando di due chilogrammi il precedente primato continentale. Non pago, in seconda prova alza ulteriormente l’asticella portando il bilanciere a 215 kg, migliorando di dieci chilogrammi il record europeo. In terza prova il lucano tenta il colpaccio chiedendo 222 kg, ma questa volta il bilanciere non sale.

Le parole di Telesca e del DT Boraschi

«Sono molto orgoglioso di essermi confermato Campione Europeo e di aver fatto il nuovo record», dichiara Telesca a fine gara, «anche se, essendo molto autocritico, sono dispiaciuto di non aver portato a termine la terza prova. Sono kili che ho, che ho già fatto in allenamento, quindi conto di farli alla prossima gara internazionale. Quella di oggi è stata più una gara contro me stesso che contro dei reali avversari, il che paradossalmente mi ha messo più tensione. Però l’adrenalina è servita comunque».

Soddisfatto anche il direttore tecnico Sandro Boraschi: «Bravo Don, che si è confermato Campione Europeo portando a casa il nuovo record. È vero che non c’era gara rispetto alle prestazioni degli avversari, ma il bilanciere va comunque sollevato e non è così scontato. Proprio perché non c’erano spunti agonistici, non era semplice rimanere concentrati, ma Donato è stato bravo a rimanere focalizzato. Bravo anche Giuseppe Sansone, alla sua prima gara nella categoria fino a 80 kg».

Sansone oro Rookie a 15 anni

Nel gruppo B della categoria fino a 80 kg aveva gareggiato in precedenza Giuseppe Sansone, al debutto nella nuova categoria. Il quindicenne di Marcianise ha disputato un’ottima prova conquistando l’oro nella sezione Rookie con una progressione esemplare: 92 kg, poi 97, fino ai 102 kg finali.

Italia, 28 medaglie agli Europei

Con le prestazioni di Telesca e Sansone il Team Italia Fipe chiude gli Europei di paraPowerlifting con un bottino straordinario: 28 medaglie complessive, di cui 14 d’oro, 3 d’argento e 11 di bronzo.