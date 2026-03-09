Sei Nazioni 2027, ufficiale il calendario: l’Italia parte da Edimburgo il 6 febbraio

Gli azzurri di Quesada esordiranno al Murrayfield contro la Scozia, poi tre match casalinghi allo Stadio Olimpico di Roma. Il torneo si chiuderà il 13 marzo con il Galles.

È ufficiale il calendario del Guinness Sei Nazioni 2027. La FIR ha reso noti date e orari di tutte le quindici partite del torneo, con l’Italia che aprirà la propria avventura in Scozia e chiuderà in casa contro il Galles.

L’Italia parte da Edimburgo

Gli azzurri guidati da Gonzalo Quesada faranno il loro esordio sabato 6 febbraio al Murrayfield Stadium di Edimburgo, seconda partita del primo turno. Il fischio d’inizio è fissato per le 15.10 italiane. Il turno inaugurale prenderà il via il venerdì sera, il 5 febbraio, con l’anticipo di Dublino tra Irlanda e Inghilterra.

Tre match casalinghi allo Stadio Olimpico

La prima sfida interna è in programma sabato 13 febbraio alle 15.10, quando lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà l’Irlanda. Il terzo turno porta invece l’Italia in trasferta a Twickenham, nell’iconico Allianz Stadium, per la sfida all’Inghilterra in programma sabato 20 febbraio alle 17.40 italiane.

Dopo il turno di riposo, gli azzurri torneranno allo Stadio Olimpico per due partite consecutive: sabato 6 marzo alle 15.10 arriverà la Francia, mentre sabato 13 marzo, sempre alle 15.10, il Galles sarà l’ultimo avversario del torneo per l’Italia.

Il calendario completo del Sei Nazioni 2027

I giornata Irlanda v Inghilterra – 05.02.27 – ore 21.10 Scozia v Italia – 06.02.27 – ore 15.10 Francia v Galles – 06.02.27 – ore 17.40

II giornata Italia v Irlanda – 13.02.27 – ore 15.10 Scozia v Galles – 13.02.27 – ore 17.40 Inghilterra v Francia – 14.02.27 – ore 16.10

III giornata Galles v Irlanda – 20.02.27 – ore 15.10 Inghilterra v Italia – 20.02.27 – ore 17.40 Francia v Scozia – 21.02.27 – ore 16.10

IV giornata Scozia v Irlanda – 05.03.27 – ore 21.10 Italia v Francia – 06.03.27 – ore 15.10 Galles v Inghilterra – 06.03.27 – ore 17.40

V giornata Italia v Galles – 13.03.27 – ore 15.10 Inghilterra v Scozia – 13.03.27 – ore 17.40 Irlanda v Francia – 13.03.27 – ore 21.10