Rugby

Sei Nazioni 2027, ufficiale il calendario: l’Italia parte da Edimburgo il 6 febbraio

Franz Monaco
-
Rugby Six Nations Italia vs Inghilterra
Italy player's during the national anthem during 6 Nations match Italy v England,Olimpic stadium Rome, Italy , March 07th, 2026 AllShotLive

Gli azzurri di Quesada esordiranno al Murrayfield contro la Scozia, poi tre match casalinghi allo Stadio Olimpico di Roma. Il torneo si chiuderà il 13 marzo con il Galles.

È ufficiale il calendario del Guinness Sei Nazioni 2027. La FIR ha reso noti date e orari di tutte le quindici partite del torneo, con l’Italia che aprirà la propria avventura in Scozia e chiuderà in casa contro il Galles.

L’Italia parte da Edimburgo

Gli azzurri guidati da Gonzalo Quesada faranno il loro esordio sabato 6 febbraio al Murrayfield Stadium di Edimburgo, seconda partita del primo turno. Il fischio d’inizio è fissato per le 15.10 italiane. Il turno inaugurale prenderà il via il venerdì sera, il 5 febbraio, con l’anticipo di Dublino tra Irlanda e Inghilterra.

Tre match casalinghi allo Stadio Olimpico

La prima sfida interna è in programma sabato 13 febbraio alle 15.10, quando lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà l’Irlanda. Il terzo turno porta invece l’Italia in trasferta a Twickenham, nell’iconico Allianz Stadium, per la sfida all’Inghilterra in programma sabato 20 febbraio alle 17.40 italiane.

Dopo il turno di riposo, gli azzurri torneranno allo Stadio Olimpico per due partite consecutive: sabato 6 marzo alle 15.10 arriverà la Francia, mentre sabato 13 marzo, sempre alle 15.10, il Galles sarà l’ultimo avversario del torneo per l’Italia.

Il calendario completo del Sei Nazioni 2027

I giornata Irlanda v Inghilterra – 05.02.27 – ore 21.10 Scozia v Italia – 06.02.27 – ore 15.10 Francia v Galles – 06.02.27 – ore 17.40

II giornata Italia v Irlanda – 13.02.27 – ore 15.10 Scozia v Galles – 13.02.27 – ore 17.40 Inghilterra v Francia – 14.02.27 – ore 16.10

III giornata Galles v Irlanda – 20.02.27 – ore 15.10 Inghilterra v Italia – 20.02.27 – ore 17.40 Francia v Scozia – 21.02.27 – ore 16.10

IV giornata Scozia v Irlanda – 05.03.27 – ore 21.10 Italia v Francia – 06.03.27 – ore 15.10 Galles v Inghilterra – 06.03.27 – ore 17.40

V giornata Italia v Galles – 13.03.27 – ore 15.10 Inghilterra v Scozia – 13.03.27 – ore 17.40 Irlanda v Francia – 13.03.27 – ore 21.10

×