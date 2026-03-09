Pattinaggio artistico, Conti e Macii rinunciano ai Mondiali: il motivo

La coppia azzurra non ci sarà ai Mondiali di pattinaggio artistico, previsti a Praga tra pochi giorni: l’annuncio degli italiani

L’Italia del pattinaggio artistico vuole ripartire dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, dove le cose non sono andate così bene. Ma non sarà ai Mondiali di Praga che Sara Conti e Niccolò Macii si prenderanno la loro rivincita.

Una delle più importanti competizioni della stagione richiede massimo sforzo e impegno, ma la coppia azzurra – come tante – ha deciso di rinunciare. Saranno in molti, quindi, a non partecipare alla rassegna di Praga, prevista dal 24 al 29 marzo.

In realtà, nell’ambiente si percepiva nell’aria che sarebbe arrivata questa scelta, ma nelle ultime ore si sono anche dedicati a spiegare bene i motivi della scelta e cosa sta accadendo.

Perché Conti e Macii non saranno ai Mondiali di Praga

Ospiti a Verissimo, Conti ha spiegato le motivazioni della scelta, impuntando molto alla necessità di riposare: “Tornati dalle Olimpiade eravamo distrutti in senso buono e in senso cattivo. E’ stata più una decisione mia. Ho avuto bisogno di metabolizzare la gara che per me è stata una bella batosta, sono felice che Niccolò abbia accettato standomi vicino“.

Di fatto, la paura di fare male c’era ed è supportata anche da una condizione fisica e mentale non proprio eccezionale. Conti e Macii sono grandi campioni e riusciranno a rifarsi il prima possibile, ma stavolta non ai Mondiali. La loro stagione finisce qui.