Campionati italiani cinture nere Junior: risultati ed highlights

Nel fine settimana del 7 e 8 marzo 2026 Anzio ha ospitato i Campionati Italiani Junior Cinture Nere, uno degli appuntamenti di punta del panorama nazionale del taekwondo giovanile. Quasi 400 giovani combattenti, in rappresentanza di società provenienti da ogni regione, sono saliti sui tatami per inseguire il titolo italiano in una manifestazione che, per molti, vale come un vero spartiacque nel proprio cammino sportivo. Per i tecnici federali inoltre, la due giorni di Anzio è stata infatti un’occasione preziosa per valutare lo stato di forma e il potenziale dei migliori junior italiani, in vista della selezione per gli appuntamenti internazionali.

Campionati cinture nere Junior, il messaggio del Presidente della FITA Angelo Cito

Nel presentare la kermesse, il presidente federale Angelo Cito ha insistito sul ruolo formativo del taekwondo, sottolineando come la disciplina possa diventare una vera scuola di vita: “Educare attraverso lo sport significa mettere a disposizione dei giovani strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane”. Cito ha ricordato come i sodalizi sportivi, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscano non solo alla crescita tecnica degli atleti, ma anche alla costruzione di relazioni solide tra ragazzi, famiglie e allenatori. In questo quadro, l’attività agonistica diventa una tappa di un percorso più ampio, in cui disciplina, rispetto delle regole e collaborazione con il proprio Maestro rappresentano valori centrali.

Sessant’anni di storia di Taekwondo italiano

Il 2026 coincide con il sessantesimo anniversario della Federazione Italiana Taekwondo, un traguardo che racconta sei decenni di attività, formazione e successi condivisi da generazioni di praticanti. Questo compleanno simbolico diventa anche l’occasione per fissare nuovi obiettivi, proiettando il movimento verso sfide ancora più ambiziose.

Ad Anzio il testimone è passato idealmente alle nuove leve: i quasi 400 junior presenti nelle due giornate di gara hanno incarnato non solo l’eccellenza agonistica, ma anche i valori che caratterizzano da sempre questa disciplina. Il rispetto dell’avversario, la cura della preparazione, la responsabilità nel rapporto con il proprio Maestro e con la squadra sono emersi come tratti distintivi di un ambiente che punta a formare persone, oltre che atleti.

I protagonisti della prima giornata

La giornata inaugurale dei Campionati Italiani Junior ha acceso i riflettori sui primi campioni e campionesse tricolori di questa edizione. Al Pala Rinaldi si sono alternate cinque categorie maschili e cinque femminili, dando vita a incontri avvincenti che hanno messo in evidenza il livello di preparazione delle nuove generazioni.

In un sabato di inizio marzo la struttura si è trasformata in un palcoscenico di grande festa per il taekwondo italiano, con spalti gremiti e un pubblico partecipe.

Tra le prove più brillanti spiccano quelle di Abderrahman Touiar (categoria -55 kg) e di Virginia Lampis (-44 kg), capaci di confermare il titolo italiano juniores conquistato l’anno precedente. Campioni in carica, a distanza di dodici mesi hanno provato di avere continuità di risultati e solidità mentale, qualità decisive ad alti livelli.

Per quanto riguarda i titoli maschili della prima giornata, sono saliti sul gradino più alto del podio Gianfilippo Bellino (-45 kg), Nicolò Sevagian (-48 kg), Antonino Cirivello (-51 kg), Abderrahman Touiar (-55 kg) e Alessandro Marinelli (-59 kg). Tra le junior, invece, hanno conquistato il tricolore Noemi Carboni (-42 kg), Virginia Lampis (-44 kg), Nicole Masala (-46 kg), Lucrezia Maloberti (-49 kg) e Ludovica Serain (-52 kg).

Seconda giornata: completato il quadro dei titoli

Le gare di domenica hanno chiuso il programma definendo gli ultimi Campioni Italiani Junior 2026 e suggellando un weekend che ha offerto spettacolo, intensità e prospettive incoraggianti per il movimento azzurro. Nelle categorie maschili, l’oro è andato a Franco Di Palo (-63 kg, Olimpo Futurama Taekwondo), Luca Serban (-68 kg, Tkd Beinaschese), Gabriele Rosato (-73 kg, New Marzial Mesagne), Alessandro Giovagnoli (-78 kg, San Marino) e Vito Antonacci (+78 kg, Bek Doo San Taekwondo Bari).

In campo femminile hanno conquistato il titolo italiano Clio Sottile (-55 kg, Tiger’s Den Taekwondo), Alessandra D’Angelo (-59 kg, Taekwondo 16), Sofia Frassica (-63 kg, New Marzial Mesagne), Anna Gertrud Gruber (-68 kg, Tkd Südtirol) e Maja Molin (+68 kg, Taekwondo Città del Piave).

La classifica per società

La manifestazione si è conclusa con la proclamazione delle classifiche per società, riconoscendo il lavoro svolto quotidianamente da club e allenatori nella crescita dei giovani. Tra le donne, il titolo di campione d’Italia per club è andato alla Scuola Taekwondo Genova ASD, seguita nell’ordine da ASD Accademia Taekwondo Baronia, ASD Tiger’s Den Taekwondo e ASD Taekwondo 16. Nel settore maschile, il primo posto è stato conquistato da ASD New Marzial Mesagne, davanti a Olimpo Futurama Taekwondo ASD, ASD Taekwondo 16 e ASD Taekwondo Tigers Padova.